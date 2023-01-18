  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altılı Masa’nın ortak adayı görüşeceği tarih belli oldu

Altılı Masa’nın ortak adayı görüşeceği tarih belli oldu

Altılı Masa’nın ortak adayı görüşeceği tarih belli oldu
Güncelleme:

2023 seçimleri öncesinde hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan Altılı Masa'nın ortak adayı görüşeceği tarih belli oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, öncelikle “altı partinin milletvekili adaylarının dağılımı, incelemesi, pazarlıkların yürütülmesi” amacıyla komisyon kurulacak. İYİ Parti, bu amaçla “partilerden komisyonda görev alacak isimlerin bildirilmesini” istedi. Komisyona “teşkilattan sorumlu başkan yardımcılarının katılması” bekleniyor. Komisyon, 81 ilde kamuoyu yoklamaları yaparak altı partinin durumunu ortaya koyacak. Elde edilen veriler ışığında “ittifak pusulası altında oluşturulacak listeler ve hangi parti adaylarının hangi listeden aday gösterileceği, baraj sorunu olan partilere seçilebilecek kaç milletvekili kontenjanı verileceği” saptanacak. 26 Ocak’ta yapılacak toplantıda “ortak politika metni” de liderlerin değerlendirilmesine sunulacak. 30 Ocak’ta da üzerinde uzlaşılan metin kamuoyuyla paylaşılacak.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, öncelik “Ortak politika metni ve yol haritası”na verilecek. Metinlerin “ortak adayın sınırlarını da belirleyeceği” gerekçesiyle adayın seçilmesi bir sonraki safhaya bırakıldı.

Öte yandan “İYİ Parti ile CHP arasında aday konusundaki görüş ayrılığının” giderilemediği iddia ediliyor.

Etiketler altılı masacumhurbaşkanlığı ortak aday aday tarih
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden korkutan açıklama: Yeni varyant geliyor
EYT'lilerin kıdem tazminatında dikkat çeken detay: 200 bin liradan olabilirsiniz...
İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek en değerli futbolcular
Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini
Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu
Ocak ayında yapılan 5 anketin ortalaması alındı
Loto milyoneri parasını dağıtıyor! 9 Şubat son: Tek şartı ise...
Kulislerden sızan iddia: Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği tarih belli oldu
Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı
İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var!