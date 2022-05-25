Altın daha da yükselir mi derken, kritik uyarı İslam Memiş'ten geldi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için tahminini açıkladı. İslam Memiş tarih verip, "önce 1.200 TL'yi sonra da 1.450 TL'yi görecek" dedi.

Altın fiyatları, Fed faiz kararı yaklaşırken yön görüntüsünü sürdürüyor. Son dönemde özellikle ons altın tarafındaki dalgalanmalara göre seyir izleyen gram altın fiyatları 900 TL altında ve 970 üzerinde kalıcı olamıyor.

ltın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaz ayları yaklaşırken altın fiyatları için kritik olacak seviyelere dikkat çekti ve tarih verdi. Bununla yanında İslam Memiş altın yatırımcılarının merak ettiği, alım fırsatı olabilecek seviyeleri açıkladı.

İçerde gram altın TL fiyatını bin liranın üzerine çıkması ön görülüyor. Ancak gram 970 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı. Mayıs ayının 25'i itibariyle hem ONS hem de gram altın fiyatı artık yukarı yönlü hareket halinde. Haziran ayında gram altının önce bin lirayı, ardından da 1200 lirayı sonra da 1450 lirayı göreceğini düşünüyorum." dedi.