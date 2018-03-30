Altın değerindeydi... Şimdi kilosu 5 lira !

Eğirdir Gölü'nden çıkarılan, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevitin fiyatı eskiden 52 liraya sattığı kerevitin kilosu, 5 liraya kadar düştü.

Eğirdir Gölü çevresi için altın değerinde olan kerevit popülasyonunda son yıllarda gerileme yaşanıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Isparta Valiliği tarafından alınan tedbirler ve radikal kararlar sonrası yeniden popülasyon artışı olmasına rağmen son 3 yıldır üretici, kerevitte istediğini alamıyor. Popülasyonda iyi; ancak pazar olarak kötü dönem geçirilen kerevitte sezon, temmuz ayında açılacak. Eğirdir Gölü çevresinde, su ürünleri kooperatifleri bünyesinde sürdürülen kerevit av sezonunda en büyük sıkıntı, ürünün para etmemesi olarak düşünülüyor.

HEDEF 10 MİLYON LİRA



Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, ilçenin su ürünleri potansiyelinin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Eğirdir, balıkçılık itibariyle zengin bir göl. 1980'li yıllarda kerevit üretimi son derece yaygın ve yüksek kapasitedeymiş. 1985 yılından itibaren gölde meydana gelen bazı hastalıklar nedeniyle üretim azalmış. 8 bin ton civarında olan rekolte 60- 70 tona kadar düşmüş. Son zamanlarda hem kirliliğin azaltılması hem su ürünlerinin artırılması yönünde ciddi çalışma var. En önemlilerinden bir tanesi Su Ürünleri Araştırma Enstitümüzün yapmış olduğu Kerevit Üretim İstasyonu'dur. Türkiye'de bir ilk. Göldeki kerevit popülasyonunu artırmak ve sorunların nedenini bulmak amacıyla böyle bir istasyon kuruldu. Bunun dışındaki çalışmalarımız da var. Hepsi dahil edildiğinde gölden yılda 10 milyon TL'lik katma değerin Eğirdir ve ülke ekonomisine kazandırılacağını düşünüyoruz."



MİKTAR İYİ, FİYAT KÖTÜ



Balıkçı Mehmet Büyükçetin ise kerevitin miktar olarak iyi olduğunu; ancak fiyattan memnun olmadıklarını dile getirerek, "Kerevit bu sezon avcının yüzünü güldürdü. Ama önceki fiyatlar yok. İlk açıldığında 10 TL'ye açılıyor. 10 gün içinde fiyat yarıdan aşağı iniyor. Türkiye'de bunun alıcısı 2 kişi. Onlar da ihraç ediyor. Fiyatı istediğimiz gibi değil. Önceki değerler yok. 30 yıl evvel kilosu 52.5 TL'ydi. Altınla aynı giderdi. Şimdi 4- 5 TL'ye alan yok. Buna devletimizin el atması gerekiyor. İhracat malı, Türkiye'ye gelir sağlıyoruz. Ama 2 tüccarın eline kalmış durumdayız" dedi.