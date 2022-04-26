Altın, dolar, euro... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik...

FED'in etkisiyle gerileyen piyasalar yeni güne az da olsa yükselişle başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgaline yönelik gelişmeler takip edilirken analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi. İşte piyasalarda son durum... Dolar, Euro ve Sterlin Dolar 14,77 TL'den, Euro 15,86 TL'den, Sterlin ise 18,86 TL'den işlem görüyor. Altın ve gümüş Onsu 1.907 dolar olan altında, gram altın 904/905 TL, çeyrek altın 1.455/1.456 TL, Cumhuriyet altını ise 5.988/5.990 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 11,32 TL'den fiyatlanıyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 630, Ethereum 3 bin 10 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları Brent petrol fiyatı, geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmasının ardından, dün hafta açılışında 100 doların altına kadar gerilemişti. 26 Nisan 2022 sabahında uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 103 dolar seviyesinde yer alıyor. Ünlü piyasa uzmanı, ekonomist Selçuk Geçer'de dolar kuru için korkutan tahminHaber Altın ve baraja takılan dolar kuru için dikkat çeken tahminGüncel Kuyumcular altın tahminlerini açıkladıHaber