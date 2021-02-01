Altın, dolar, euro, sterlin çakıldı, gümüş fırladı!

TCMB'nin sıkı para politikasını uzun süre uygulayacağını açıklamasından geçen hafta destek bulan ve riskli varlıklardan kaçışa rağmen benzer para birimlerinden daha iyi performans kaydeden TL döviz karşısında değerini yükseltiyor.

Piyasalar yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar 7,24 TL'den, Euro 8,79 TL'den Sterlin ise 9,97 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 436 TL'den alıcı bulurken, gümüş ise 6,97 TL'de. Bitcoin ise 33 bin 758 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8660 lira olmuştu.

Onsu 1.871 dolardan işlem gören altında, gram altın 431/436, çeyrek altın 700/714, Cumhuriyet altını ise 2.880/2.912 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTINDAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 434 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya altının ons fiyatına paralel değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2.888 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.865 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bireysel yatırımcıların geçen hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7'yi aşan yükselişin görüldüğü, söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI

Piyasalar kapanırken 25 - 29 Ocak haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Kripto paralarda;

Dogecoin(DOGE) - 517,34%

Fantom(FTM) - 474,44%

Alpha Finance Lab(ALPHA) - 109,47%

SwissBorg (CHSB) - 103,01%

Terra(LUNA) - 80,79%

Voyager Token(VGX)B - 78,44%

DerivaDAO(DDX) - 72,86% artış gösterdi.

Emtialarda;

Doğal Gaz - %9,36

Amerikan Mısır - %7,81

Gümüş - %7,27 artış gösterdi.

Hisselerde ise,

Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) - %9,74

Deva Holding A.Ş. (DEVA) - %7,46

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) - %6,05

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) - %5,69 artış gösterdi.