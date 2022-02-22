Altın, dolar, euro yeniden zirvede! Son ayların rekoru!

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetks ve Lugansk bağımsızlığını tanınacağına yönelik açıklaması piyasaları sarstı. Altın, dolar, euro, sterlin ve petrol fiyatları bir anda uçuşa geçti.

ABD Merkez Bankası FED'in "faiz arttırımı" ve "yüksek enflasyon" öngören tutanaklarıyla ve TCMB'nin politika faizini bir önceki kararında olduğu gibi %14 seviyesinde sabit tutmasıyla yatay seyrini sürdüren piyasalar, Rusya - Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte yeniden yükselişe geçmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin dün akşam Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı Donetks ve Lugansk yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin'in bu kararı piyasalarda deprem etkisi yaratırken, altın, dolar, euro, sterlin ve petrol fiyatları bir anda yükselişe geçti. Kripto para piyasaları ise çakıldı.

Yılbaşından beri 13.5 seviyesinde dar bir bantta işlem gören dolar/TL tırmanan Rusya Ukrayna gerilimi sonrası 12 Ocak'tan beri ilk kez 13.80'i aştı.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 2

TL'nin düne göre değer kaybı yaklaşık yüzde 0.2, şubat ayı başından beri kaybı ise yüzde 2 civarında.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.

İşte piyasaların savaş gerilimine ilk tepkisi:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,65 TL'den başlayan Dolar 13,79 TL'den, 15,51 TL'den başlayan Euro 15,67 TL'den, 18,60 TL'den başlayan Sterlin ise 18,74 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,64 lira, avronun satış fiyatı ise 15,46 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı güçleri tanıması sonrasında yeniden tırmanışa geçerek son 2 ayın zirvesini gördü.

Onsu 1.909 dolara yükselen altında, gram altın 844/845, çeyrek altın 1.357/1.358, Cumhuriyet altını ise 5.586/5.587 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,70 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 850, Ethereum 2 bin 526 dolardan işlem görüyor.

Petrol 100 dolara dayandı

Brent türü ham petrol yüzde 2 oranında artışla 7 yılın en yüksek seviyesi olan 97.21 dolara çıktı.