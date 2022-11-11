Altın, Dolar ve Euro yükselişe geçti

ABD'deki enflasyon verilerinin ardından piyasalarda sert hareketler gözlemlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra piyasalar yeniden hareketlendi.

ABD'de TÜFE ekimde yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

Verinin ardından Dolar endeksi, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artırım hızının yavaşlayacağı beklentilerinin artmasıyla, yaklaşık üç ayın en düşük seviyesine indi. 10 yıllık ABD tahvillerinin getirisi ise %4'ün altına düşerek son bir ayın en düşük seviyesine indi.

ING analistleri paylaştıkları bir notta, "Fed'in %2’lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalması nedeniyle, faiz artışlarına devam edilecektir. Ancak enflasyon verileri, aralık ayındaki para politikası toplantısında, 50 baz puanlık bir artış yapılması için destekleyici oldu.” dedi.

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisindeki soğumasının etkisiyle Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırım hızını azaltabileceği beklentilerinin artması sonucunda, sekiz ayı aşkın bir sürenin en iyi haftalık kapanışını yapmaya hazırlanıyor.

Risk odaklı piyasalar ise, Fed'in aralık ayındaki para politikası toplantısında daha küçük miktarda bir faiz artışı yapılabileceği beklentisiyle ralli gerçekleştirdi. Wall Street endeksleri de perşembe günü keskin bir şekilde yükseldi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,51 TL'den başlayan Dolar 18,55 TL'den,

18,92 TL'den başlayan Euro 19,04 TL'den

21,69 TL'den başlayan Sterlin 21,76 TL'den,

13,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,29 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,55 lira, euronun satış fiyatı ise 18,83 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.761 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.761 Dolar'dan,

1.047 TL'den başlayan Gram altın 1.050 TL'den,

1.685 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.689 TL'den,

6.933 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.949 TL'den,

13,08 TL'den başlayan Gümüş ise 12,92 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 17.319 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.259 Dolar'dan, 1.266 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.270 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,87 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 96,47 Dolar'dan işlem görüyor.