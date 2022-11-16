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Altın, Dolar ve Euro zirveye yerleşti

Altın, Dolar ve Euro zirveye yerleşti
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Piyasalar Türk Lirası bazında zirvedeki sörfünü sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Doları, Euro ve Japon Yeni Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın fiyatları da son 8 ayın zirvesine oturdu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,60 TL'den, Euro 19,31 TL'den, Sterlin 22,10 TL'den, Japon Yeni ise 13,30 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş 

Ons altın 1.775 Dolar'dan, Gram altın 1.061 TL'den, Çeyrek altın 1.707 TL'den, Cumhuriyet altını 7.023 TL'den,
Gümüş ise 12,89 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 16.903 Dolar'dan, Ethereum 1.256 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 93,27 Dolar'dan işlem görüyor.  

 

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