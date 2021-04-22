2021 yılının başından bu yana yükselen piyasalarda tarihi rekor kırıldı. Dolar 8,37 TL'den, Euro 10,08 TL'den, Sterlin ise 11,67 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 482 TL'den, gümüş ise 7,12 TL'den fiyatlanıyor. Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 54 bin 175 dolar seviyesinde.

2021 yılının başından bu yana yükselen piyasalarda tarihi rekor kırıldı. Dolar 8,37 TL'den, Euro 10,08 TL'den, Sterlin ise 11,67 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 482 TL'den, gümüş ise 7,12 TL'den fiyatlanıyor. Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 54 bin 175 dolar seviyesinde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1870 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8430 lira olmuştu.

Son olarak Kasım 2020’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın swap faizlerini yükseltmesine rağmen Dolar/TL ‘deki yükseliş devam etmişti. Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL kuru da 10 TL’yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Onsu 1.793 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 477/482, çeyrek altın 773/790, Cumhuriyet altını ise 3.182/3.217 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da da yabancı satışlarının etkisiyle BİST 100 endeksinde kayıplar gün içinde yüzde 3’ü aştı. Satışlar sanayi hisselerinde yoğunlaştı.

Türkiye'nin risk primi 408 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 18,09 seviyesinde.

ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 473,5 lira seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün veri takvimin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Ağbal döneminden daha erken faiz indirimi gerçekleştirileceğini öngören piyasanın yıl sonu enflasyon beklentileri Reuters anketinde yüzde 11.6’dan yüzde 14.1’e çıktı. Enflasyon raporu 29 Nisan’da açıklanacak.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i bu hafta ilk kez 400 baz puanın altında indi. Ancak bu düşüş de geçici olurken CDS bu sabah 407/413 seviyesinde.

Piyasalarda corona virüsünün Türkiye ve dünya ekonomilerine etkisi de takip edilmeye devam ediliyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek bakanlar kurulu toplantısında yeni önlem açıklanıp açıklanmayacağı yakından izleniyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin Nisan ayı sonuçları yayımlandı.

Endeks, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ AZALDI

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 iken, Nisan ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 64 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken, Nisan ayında yüzde 7,9 oranında azalarak 81,0 oldu.

Aynı dönem genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 94,1 iken, Nisan ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4 iken, Nisan ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.