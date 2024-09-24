Altın, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar peş peşe geldi

Yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan döviz ve değerli metallerdeki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, döviz de zirvedeki yerini koruyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Geçen haftaki ABD Merkez Bankası FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin faiz kararları sonrasında yeni haftaya zirvede başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerdeki yüksek seyir tüm hızıyla devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,14 TL'den başlayan Dolar 34,13 TL'den,

37,99 TL'den başlayan Euro 38,03 TL'den,

45,63 TL'den başlayan Sterlin 45,67 TL'den,

23,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,74 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,14 TL'den, Euro 38,03 TL'den, Sterlin 45,60 TL'den,Japon Yeni ise 23,77 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 635 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 627 Dolar'dan,

2 bin 898 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 883 TL'den,

4 bin 837 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 850 TL'den,

19 bin 863 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 931 TL'den, ,

34,18 TL'den başlayan Gümüş ise 33,89 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 632 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 890 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 837 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 863 TL'den, Gümüş ise 33,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 63 bin 113 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 513 Dolar'dan,

2 bin 627 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 639 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 74,12 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,84 Dolar'dan işlem görüyor.