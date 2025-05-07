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Altın fiyatları baş döndürüyor: Güvenli liman yeni zirveden döndü

Altın fiyatları baş döndürüyor: Güvenli liman yeni zirveden döndü
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Rusya - Ukrayna arasındaki çatışmalar, ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi, ortadoğudaki İsrail şiddeti ve son olarak da Asya'nın 2 nükleer gücü Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş durumu piyasaları sallıyor... Altın fiyatları düşecek diye beklenirken yükseliyor, yükselecek diye beklerken düşüyor. İşte Dolar, Euro, altın ve gümüşte son durum...

2025 yılı başından bu yana rekor üstüne rekor kıran hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın bir kez daha yön değiştirdi.

Geçen haftanın sonunda düşüş eğilimine giren altın fiyatları, yeni haftaya yeniden yükselişle başlamıştı.

Yeni haftanın ilk 2 gününde yeniden yönünü yukarı çeviren altın fiyatları hem Pazartesi hem de Salı günü yeni rekor seviyelerine ulaşmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın "gümrük vergisi çılgınlıkları" ile gerilen Çin ve ABD arasındaki ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlanacağına dair açıklama sonrasında altın fiyatları 2 günlük yükselişin ardından tekrar düşüşe geçti.

Yatırımcıların odağında ise bugün gerçekleşecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Diğer yandan Türkiye saatlerine göre sabaha karşı Hindistan ve Pakistan arasındaki karşılıklı füze saldırıları da tüm dünyayı tedirgin ediyor. Altın fiyatlarının Asya'nın iki nükleer gücü arasında çatışmalarından da etkilenmesi bekleniyor..

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 7 Mayıs 2025 saat 10:00 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın: 3.392 Dolar

Gram altın: 4.210 TL
Çeyrek altın: 6.970 TL
Yarım altın: 13.941 TL
Cumhuriyet altını: 28.682 TL

Gram gümüş: 41,11 TL

Dolar/TL: 38,64 TL
Euro/TL: 43,97 TL
Sterlin/TL: 51,66 TL

 

Haber3.com Haber Merkezi

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