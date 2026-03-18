  Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED kararı öncesi katıldığı canlı yayında Ons altında 4.850 - 5.250 dolar bandına dikkat çekerek bunu "yılın fırsatı" olarak niteledi. İslam Memiş, "fiyata değil, miktara odaklanın" diyerek yatırımcıya yol haritasını çizdi. İşte Mayıs-Haziran beklentisi ve kritik altın tahmini.

2026 yılının en kritik FED toplantılarından biri öncesinde altın, son bir ayın en kötü performansını sergiliyor. Orta Doğu'daki askeri hareketlilik normal şartlarda altını desteklemesi gerekirken, bu kez enerji arzına dair endişelerin enflasyonu tetiklemesi tabloyu tersine çevirdi.

 Piyasalarda bugün yaşanan fiyat hareketleri şöyle şekillendi:

Ons Altın: Günlük %1’in üzerinde kayıpla 4 bin 950 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda kayıp %4,31 oldu.

Gram Altın: Ons tarafındaki düşüşün etkisiyle 7 bin 34 liraya indi. Gram altındaki haftalık değer kaybı ise %4,12 olarak kaydedildi.

İslam Memiş'ten "altın fırsatı" uyarısı

Küresel piyasalar bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak FED faiz kararına odaklanmışken, değerli metaller ve piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir "altın fırsatı" uyarısı geldi.

İslam Memiş, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde altının baskılanmasını "geçici bir dinlenme" olarak yorumladı.

Bugün TGRT Haber'de canlı yayın konuğu olan İslam Memiş, yatırımcıların genellikle gözden kaçırdığı işçilik maliyetlerine değinerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Ocak ayında 1 kilogram külçe altında 14.500 dolar olan işçilik maliyetinin şu anda 1.800 Dolar'a kadar gerilediğini belirten İslam Memiş "Bu, fiziki altın alacaklar için inanılmaz bir fırsattır. Kesinlikle beklemekten yana değilim, bu fiyatlar alım için çok uygun." dedi.

FED Kararı ve Bant Aralığı Memiş, FED’in faizleri sabit bırakacağı yönündeki genel beklentiyi teyit ederken, ons altın için kritik seviyeleri işaretledi:

Destek Seviyesi: 4.850 Dolar
Direnç Seviyesi: 5.250 Dolar

"Karar sonrası sert dalgalanmalar yaşanabilir, ancak ana yön yukarı"

Enflasyonist baskıların ve savaş risklerinin devam ettiğini hatırlatan İslam Memiş, yatırımcılara şu altın kuralı hatırlattı:

"Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda günlük fiyat hareketlerine bakmak hata olur. Altın, gümüş, Bitcoin ve Euro tarafındaki düşüşler kalıcı değil. Mayıs ve Haziran aylarında bu seviyelerin ne kadar büyük bir fırsat olduğu daha net anlaşılacak."

Petrol ve Enflasyon Uyarısı

Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını tetikleyebileceğini belirten Memiş, petrolün savaşın seyrine göre ya 120 dolara fırlayacağını ya da 70 dolara gerileyeceğini iddia etti. Bu belirsizliğin enflasyonu besleyeceğini, enflasyonun ise eninde sonunda altına yarayacağını vurguladı.

Gözler TSİ 21.00’de

Küresel piyasaların odağındaki FED, Mart ayı faiz kararını bu akşam açıklayacak. Faizlerin sabit tutulması beklense de, Başkan Jerome Powell’ın karar sonrası yapacağı açıklamalar altının kısa vadedeki yönünü (4.850 destek veya 5.250 direnç seviyesi) tayin edecek.

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

Bu Haberleri Kaçırma...

Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Hapiste bile para basıyor: Fenomen Simge Barankoğlu'nun aylık kazancı şoke etti
Burası Kanada değil Türkiye: Geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaştı kaldı
Burası Kanada değil Türkiye: Geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaştı kaldı
İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
Hasret sona erdi! Ceylanpınar'a 15 yıl sonra ilk tren geldi
Hasret sona erdi! Ceylanpınar'a 15 yıl sonra ilk tren geldi
Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Atatürk denetime giderken bombardımana yakalanmış!
Atatürk denetime giderken bombardımana yakalanmış!
Etiketler İslam Memiş altın FED faiz kararı ons altın destek direnç işçilik maliyetleri Gram altın bitcoin Euro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Risksiz'' denilen işlem 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı ''Risksiz'' denilen işlem 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 100'den fazla kritik nokta vuruldu! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek! Maaşlı, zorunlu akademi eğitimi başlıyor Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu! Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu! Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu 10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor... 10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor...
Sınırda rekor: 5 milyon barajı bir kez daha aşıldı! Sınırda rekor: 5 milyon barajı bir kez daha aşıldı! Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Survivor'da ''yapay zeka'' dönemi başlıyor.. Survivor'un ''Joker Adayı'' belli oldu Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Adalet Bakanı Gürlek mal varlığını ilan etti: 'O belgeler sahte'' dedi, tapu kayıtlarını açıkladı! Adalet Bakanı Gürlek mal varlığını ilan etti: 'O belgeler sahte'' dedi, tapu kayıtlarını açıkladı! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' AK Partili isimden CHP lideri Özel hakkında şoke eden iddia: ''Mutlak butlan telaşı'' AK Partili isimden CHP lideri Özel hakkında şoke eden iddia: ''Mutlak butlan telaşı'' 1,2 milyonluk altın vurgununda çaldıkları parayla eğlenirken yakalandılar! 1,2 milyonluk altın vurgununda çaldıkları parayla eğlenirken yakalandılar! CHP’den Adalet Bakanı Akın Gürlek için 2'nci suç duyurusu; Saat 9'u 5 geçe teslim edildi CHP’den Adalet Bakanı Akın Gürlek için 2'nci suç duyurusu; Saat 9'u 5 geçe teslim edildi