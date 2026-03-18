Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED kararı öncesi katıldığı canlı yayında Ons altında 4.850 - 5.250 dolar bandına dikkat çekerek bunu "yılın fırsatı" olarak niteledi. İslam Memiş, "fiyata değil, miktara odaklanın" diyerek yatırımcıya yol haritasını çizdi. İşte Mayıs-Haziran beklentisi ve kritik altın tahmini.

2026 yılının en kritik FED toplantılarından biri öncesinde altın, son bir ayın en kötü performansını sergiliyor. Orta Doğu'daki askeri hareketlilik normal şartlarda altını desteklemesi gerekirken, bu kez enerji arzına dair endişelerin enflasyonu tetiklemesi tabloyu tersine çevirdi.

Piyasalarda bugün yaşanan fiyat hareketleri şöyle şekillendi:

Ons Altın: Günlük %1’in üzerinde kayıpla 4 bin 950 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda kayıp %4,31 oldu.

Gram Altın: Ons tarafındaki düşüşün etkisiyle 7 bin 34 liraya indi. Gram altındaki haftalık değer kaybı ise %4,12 olarak kaydedildi.

İslam Memiş'ten "altın fırsatı" uyarısı

Küresel piyasalar bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak FED faiz kararına odaklanmışken, değerli metaller ve piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir "altın fırsatı" uyarısı geldi.

İslam Memiş, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde altının baskılanmasını "geçici bir dinlenme" olarak yorumladı.

Bugün TGRT Haber'de canlı yayın konuğu olan İslam Memiş, yatırımcıların genellikle gözden kaçırdığı işçilik maliyetlerine değinerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Ocak ayında 1 kilogram külçe altında 14.500 dolar olan işçilik maliyetinin şu anda 1.800 Dolar'a kadar gerilediğini belirten İslam Memiş "Bu, fiziki altın alacaklar için inanılmaz bir fırsattır. Kesinlikle beklemekten yana değilim, bu fiyatlar alım için çok uygun." dedi.

FED Kararı ve Bant Aralığı Memiş, FED’in faizleri sabit bırakacağı yönündeki genel beklentiyi teyit ederken, ons altın için kritik seviyeleri işaretledi:

Destek Seviyesi: 4.850 Dolar

Direnç Seviyesi: 5.250 Dolar

"Karar sonrası sert dalgalanmalar yaşanabilir, ancak ana yön yukarı"

Enflasyonist baskıların ve savaş risklerinin devam ettiğini hatırlatan İslam Memiş, yatırımcılara şu altın kuralı hatırlattı:

"Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda günlük fiyat hareketlerine bakmak hata olur. Altın, gümüş, Bitcoin ve Euro tarafındaki düşüşler kalıcı değil. Mayıs ve Haziran aylarında bu seviyelerin ne kadar büyük bir fırsat olduğu daha net anlaşılacak."

Petrol ve Enflasyon Uyarısı

Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını tetikleyebileceğini belirten Memiş, petrolün savaşın seyrine göre ya 120 dolara fırlayacağını ya da 70 dolara gerileyeceğini iddia etti. Bu belirsizliğin enflasyonu besleyeceğini, enflasyonun ise eninde sonunda altına yarayacağını vurguladı.

Gözler TSİ 21.00’de

Küresel piyasaların odağındaki FED, Mart ayı faiz kararını bu akşam açıklayacak. Faizlerin sabit tutulması beklense de, Başkan Jerome Powell’ın karar sonrası yapacağı açıklamalar altının kısa vadedeki yönünü (4.850 destek veya 5.250 direnç seviyesi) tayin edecek.

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir