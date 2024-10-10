Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

Altın fiyatları 6 günlük düşüş serisinin ardından bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde toparlanma çabasına girdi.

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından başlayan düşüş eğilimi, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde tersine çevrildi.

Buna göre piyasada risk iştahının artmasıyla gerileyen ons altın ve gram altın, Fed'in faiz kararında etkili olabilecek enflasyon verileri öncesinde yeniden toparlanma çabasına girdi.

Bu toparlanma çabasının ortasında İsviçreli UBS ise ons altın fiyatının 2025 ortasına kadar 2 bin 850 dolara ulaşmasını beklediğini duyurdu.

Banka, daha önceki tahmininde 2025 ortası için 2 bin 700 doları işaret etmişti.

Ons altın son olarak üçüncü çeyrekte, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 13,2 artmış ve 2016'dan bu yana en yüksek çeyreklik kazancını elde etmişti.

26 Eylül'de 2 bin 686 dolarla rekor kıran ons altın, bugün saat 11.45 itibarıyla ise yüzde 0,30 artışla 2 bin 615 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalar ABD enflasyonunu bekliyor

Altın yatırımcıları da ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Analistler ise geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söylüyor.

Bugünkü enflasyon rakamları öncesinde piyasalar, 7 Kasım tarihinde gerçekleşecek toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimine yüzde 80,1 olasılık veriyor.