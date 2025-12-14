  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın fiyatları için uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı: Rakam verdi!

Altın fiyatları için uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı

Altın fiyatları için uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı
Güncelleme:

ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası düşüş eğilimine mola verip yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için uzman ekonomist Hikmet Baydar'dan "alım noktası" açıklaması geldi.

ABD Merkez Bankası FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın peşpeşe gelen faiz indirimi kararları sonrasında altın piyasaları haftanın son gününde yeniden hareketlenen altın fiyatları atağa kalkarken, gram altın tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisine imzasını atan Eylül ayı itibari ile düşüş eğilimine giren altın fiyatlarında ara ara görülen yeni yükselişler yatırımcıları heyecanlandırırken uzman isimlerden de yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için Ekol TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan ünlü ekonomist Hikmet Baydar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi kararı sonrasında FED Başkanı Powell'in yaptığı açıklamayı işaret eden Hikmet Baydar "korkulan olmadı, yani şahin bir açıklama olmadı. Güvercin bir açıklama olarak kabul edildi ve altında hafif hafif yukarı yönlü eğilimler devam etti ki teknik olarak da yukarı sinyalleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarının yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçmesinin arkasındaki asıl nedenin FED'in faiz kararı olmadığını düşündüğünü belirten Hikmet Baydar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik savaş tehditlerine işaret etti.

"Venezuela'yı her an vurabilirim açıklamalarıyla Trump'ın yapmış olduğu hamle altına güvenli liman olma özelliğini biraz daha ön plana çıkardı" diyen Hikmet Baydar "savaş riskinin artmasıyla altında yukarı hareketleri gördük. Ons altında 4 bin 353 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Buralarda ciddi bir kar satışı oldu daha önce. O yüzden de bu seviye altın yani direnci kırmadan burası alım için uygun bir seviye diyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Altın almalı mı, yoksa satmalı mı" sorularını soran yatırımcılara da seslenen Hikmet Baydar "Her ne kadar aşağı sinyalleri gelmese de şu an için altında biraz beklemeden yanayım" dedi.

Hikmet Baydar ayrıca ons altında 4 bin 240 Dolar seviyesini işaret ederek "Özellikle 4240'larda tutunup tutunmadığını görmemiz lazım. Dirençlerdeyken yani daha önce satışların geldiği bölgedeyken altında alım çok fazla mantıklı olmaz. Bu direnç kırıldıktan sonra destek vazifesi görünce yani geri geldiğinde o zaman ancak 4300'lerde alımı önerebilirim." dedi.

Yeni hafta için altın fiyatlarındaki beklentilerini de açıklayan Hikmet Baydar "Şu an için pazartesi açılışta altın 4250'leri test edebilir. Oradaki hareketi izlememiz lazım. Eğer burası destek olarak çalışırsa o zaman altında alım düşünülebilir. Şu an altındaki yukarı yönlü hareketin arkasındaki en önemli sebep Venezuela krizi. O yüzden de oradaki gelişmelere daha çok odaklanmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

 

 

 

text-ad
Etiketler altın fiyat tahmini altın tahmini altın ons altn Gram altın hikmet baydar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor!
Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Yıllar sonra İstanbul'u terk etti, köyünde kendi işinin patronu oldu! Yıllar sonra İstanbul'u terk etti, köyünde kendi işinin patronu oldu! Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu