Altın fiyatları son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Güncelleme:

Tarihinin en güçlü rallisinin ardından düşüşe geçen altın yeni haftaya yükselişle başlarken bugün de kazançlarını genişleterek yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları tarihi rallisinin ardından girdiği düşüş eğiliminde bu hafta frene bastı ve yeniden ibreyi yukarı doğru çevirdi.

Hem ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirim kararı beklentisi, hem de ABD'de federal hükümetin tarihinin en uzun kapanışını yaşamasıyla sarsılan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

Altın yükselişini bugün de sürdürerek hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında son 3 haftanın en yüksek seviyesi görüldü.

Bu yükselişte, aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretler etkili oldu.

ABD Senatosu son olarak federal fonlamayı yeniden başlatacak ve tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasını sona erdirecek anlaşmayı onaylamıştı.

ABD’de federal hükümetin geçici bütçenin onaylanmasıyla tekrar açılması da piyasalarda rahatlama yarattı. Bu gelişme, doların küresel ölçekte bir miktar zayıflamasına ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu.

 Ons altın haftanın 2. işlem gününde yüzde 0,52 artışla 4.132 dolara yükselirken; değeri ons altın ve dolar/TL ile hesaplanan gram altın, erken saatlerde 5 bin 633 lira ile 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İşte piyasalarda bu sabah...

Saat 09:30 itibariyle;

Dolar: 42,23
Euro: 48,85
Sterlin: 55,64

Ons altın: 4.131 Dolar
Gram altın: 5.616 TL
Çeyrek altın: 9.385 TL
Cumhuriyet altını: 38.633 TL

Bitcoin: 111.052 Dolar
Ethereum: 4.318 Dolar

 

Haber3.com Haber Merkezi

