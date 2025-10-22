Altın fiyatları tepetaklak! Düşüş devam ediyor

2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarında kar satışlarının etkisiyle düşüş devam ediyor. Gram altın 5 bin 905 lira ile zirve yaptıktan sonra 5 bin 403 liraya kadar geriledi.

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran ve en çok konuşulan yatırım aracı altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Değerli metalde kar satışlarının etkisiyle düşüş derinleşti.

Ons altın 4 bin 381 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 4 bin 4 dolara kadar geriledi.

5 bin 905 lira ile zirve yapan gram altın ise 5 bin 403 liraya düştü.

Analistler, altındaki düşüşün teknik düzeltme olduğunu ve alım fırsatı olarak görülebileceğini belirtti.

Trump: Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Hindistan temsilcileriyle bir araya geldi. Çin’e ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin’in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Fed'in faiz kararında

ABD Merkez Bankası Fed, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.

Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Saat 18.00 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,97 TL

Euro: 48,77 TL

Sterlin: 56,13 TL

Ons altın: 4.030 Dolar

Gram altın: 5.428 TL

Çeyrek altın: 9.553 TL

Cumhuriyet altını: 39.290 TL

Gümüş: 64,82 TL

Bitcoin: 109.121 Dolar

Ethereum: 3.856 Dolar