Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti: FED öncesi çifte rekor geldi!

Yeni güne İsrail'in Filistin toprağı Gazze'ye başlattığı kara harekatıyla başlayan piyasalarda ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesindeki rekor seyri devam ediyor. Altın fiyatları yeni güne tüm zamanların rekorunu kırarak başladı.

Altın fiyatları hem Filistin topraklarını kana bulayan İsrail'in Gazze'ye bugün sabah başlattığı işgal harekatının hem de ABD Merkez Bankası FED'in politika faiz kararı beklentisiyle uçuşa geçti.

Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin canlanmasından destek bulan altın fiyatları rekorla başladığı yeni haftada zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Son 3 haftadır yükselişini aralıksız sürdüren altında haftanın 2. işlem gününde ons altın 3 bin 690 doları, gram altın ise 4 bin 901 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Fed'in faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle rekor seyrine devam eden altın fiyatlarında ons altının 3.700 doları aşması bekleniyor.

Ancak finansal analistler aynı zamanda FED'te gelecek "yumuşak" bir açıklamanın ardından altın fiyatlarının sert bir düzeltme yapabileceği konusunda da yatırımcıalrı uyarıyor.

Piyasaları sarsan bir diğer etken ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden FED Başkanı Jerome Powell'a yaptığı "faiz indirimi" çağrısı olmuştu.

Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Powell'a "Faiz oranları şimdi, planlanandan daha büyük bir şekilde indirilmeli" demişti.

Saat 15:00 itibariyle piyasalardaki son durum ise şöyle:

Ons altın: 3.698 Dolar

Gram altın: 4.907 TL

Çeyrek altın: 8.177 TL

Cumhuriyet altını: 33.620 TL

Gram gümüş: 56,87 TL

Diğer yandan döviz kurlarındaki hareketlilik de sürüyor. Buna göre;

Dolar 41,29 TL'den, Euro 48,83 TL'den, Sterlin ise 56,39 TL'den işlem görüyor.