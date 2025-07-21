Altın fiyatları yine coştu: Tüm zamanların zirvesi görüldü!

Bir süredir yatay seyreden altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 4 bin 410 lira ile rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 30 Temmuz’daki faiz kararı öncesi dolar zayıflarken, değerli metaller hareketlendi.

2025 yılında rekora doymayan altın yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Güne 3 bin 349 dolardan başlayan ons altın, 3 bin 400 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın ise 4 bin 410 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 7 bin 160 liradan ve cumhuriyet altını ise 29 bin 489 liradan satılıyor.

CNBC-e‘nin aktardığına göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer durumu şöyle değerlendirdi: “Dolar haftaya durgun bir başlangıç yaptı, bu da altının erken saatlerde yükselmesine kapı araladı. Gümrük tarifesi tarihleri yaklaşırken, altının yeniden 3 bin 400 dolar seviyelerine doğru bir hamle yapması olası.”