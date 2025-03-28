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Altın fiyatlarında beklenen oldu: Rekor üstüne rekor kırıldı

Altın fiyatlarında beklenen oldu: Rekor üstüne rekor kırıldı
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Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yeni rekorlar peş peşe geldi. Türkiye'de artık asgari ücretle çalışan 1 işçi boşverin Cumhuriyet altınını, 1 tam altın dahi alamaz hale gelirken, altın yeni rekorları peş peşe kırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden bu yana peş peşe imzaladığı yeni vergi düzenlemeleri dünya genelinde finans piyasalarını sallamaya devam ederken yatırımcının güvenli limanı altından rekorlar peş peşe geldi.

Merkez bankalarının yoğun alımları ve yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebi, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları yılın sadece ilk 3 ayında yaklaşık yüzde 16 değerlendi. Ons altın ay başından bu yana yüzde 7,6, yıl başından bu yana yüzde 17,1 ve son bir yılda yüzde 41 değer kazandı.

Küresel piyasaların ve ekonomistlerin altın fiyatlarında düşüşe neden olmasını beklediği ABD Merkez Bankası’nın 2025'te sadece 2 çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisine rağmen altın rekorlarına yeni rekorlar ekledi.

Ons altının yükselişiyle birlikte, küçük yatırımcının gözdesi gram altının da uzun süredir devam eden yükselişi güçlendi. Bir önceki günü 3 bin 730 TL ile kapatan gram altın, güne 3 bin 755 TL seviyesinden başlangıç yaptı.

Altının küresel piyasalarda giderek değerlenmesiyle çeyrek altında ivme yine yukarıda görünüyor. Bir önceki kapanışını 6 bin 100 TL seviyesinden yapan çeyrek altın haftanın son iş gününü 6 bin 143 TL'den açarak yükselişini korudu.

Perşembe günü kırılan rekoru geride bırakan değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi.

Büyük bankalar, altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu ons fiyat tahminini 3.300 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen yüksek talep ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişleri bu artışın temel nedenleri olarak gösterdi.

İşte 28 Mart Cuma saat 09:30 itibariyle altın piyasasında son durum:

Ons altın: 3.079 Dolar
Gram altın: 3.769 TL
Çeyrek altın: 6.117 TL
Yarım altın: 12.235 TL
Tam altın: 24.395 TL
Cumhuriyet altını: 25.195 TL

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