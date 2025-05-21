Altın fiyatlarında herkesin hesaplarını şaşırtan değişim

2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları bir anda yükselişe geçerek son 1 haftanın zirvesine ulaştı... İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüşte son durum...

Hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Mayıs ayındaki düşüş eğilimine nokta koydu. Yılın ilk 4 ayında kendi rekorlarını alt üst eden altın fiyatları Mayıs ayında düşüş eğitilimine girmiş 1 yükselde 2 düşmüştü.

Ancak haftanın üçüncü işlem gününde ABD Doları küresel çapta zayıflarken altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş var.

Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin arkasında ise ortadoğuyu kana bulayan İsrail'in her an İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyebileceğine dair iddia olduğu öne sürüldü.

Hatırlanacağı gibi CNN'nin haberinde, “ABD, Trump yönetiminin Tahran ile diplomatik bir anlaşma peşinde olmasına rağmen İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yaptığına dair yeni istihbarat elde etti” denildi.

Konuyla ilgili ABD istihbaratına yakın bir kaynak, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı olasılığının son aylarda önemli ölçüde arttığını ve İran’ın tüm uranyumunu ortadan kaldırmayı içermeyen bir ABD-İran anlaşmasının bölgedeki tansiyonu yükseltebileceğini söylemişti.

Döviz ve altında son rakamlar

İşte 21 Mayıs Çarşamba günü 09:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 38,87 TL

Euro: 44,14 TL



Dün doların satış fiyatı 38,82 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 43,79 TL olmuştu.

Ons altın: 3.315 TL

Gram altın: 4.139 TL

Çeyrek altın: 6.777 TL

Cumhuriyet altını: 27.777 TL

Gümüş: 41,41 TL