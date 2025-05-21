  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın fiyatlarında herkesin hesaplarını şaşırtan değişim

Altın fiyatlarında herkesin hesaplarını şaşırtan değişim

Altın fiyatlarında herkesin hesaplarını şaşırtan değişim
Güncelleme:

2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları bir anda yükselişe geçerek son 1 haftanın zirvesine ulaştı... İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüşte son durum...

Hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Mayıs ayındaki düşüş eğilimine nokta koydu. Yılın ilk 4 ayında kendi rekorlarını alt üst eden altın fiyatları Mayıs ayında düşüş eğitilimine girmiş 1 yükselde 2 düşmüştü.

Ancak haftanın üçüncü işlem gününde ABD Doları küresel çapta zayıflarken altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş var.

Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin arkasında ise ortadoğuyu kana bulayan İsrail'in her an İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyebileceğine dair iddia olduğu öne sürüldü.

Hatırlanacağı gibi CNN'nin haberinde, “ABD, Trump yönetiminin Tahran ile diplomatik bir anlaşma peşinde olmasına rağmen İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yaptığına dair yeni istihbarat elde etti” denildi.

Konuyla ilgili ABD istihbaratına yakın bir kaynak, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı olasılığının son aylarda önemli ölçüde arttığını ve İran’ın tüm uranyumunu ortadan kaldırmayı içermeyen bir ABD-İran anlaşmasının bölgedeki tansiyonu yükseltebileceğini söylemişti.

Döviz ve altında son rakamlar

İşte 21 Mayıs Çarşamba günü 09:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 38,87 TL
Euro: 44,14 TL

Dün doların satış fiyatı 38,82 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 43,79 TL olmuştu.

Ons altın: 3.315 TL

Gram altın: 4.139 TL
Çeyrek altın: 6.777 TL
Cumhuriyet altını: 27.777 TL

Gümüş: 41,41 TL

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Yağışlara, soğuğa veda edin: Kavurucu sıcaklar geliyor! Yağışlara, soğuğa veda edin: Kavurucu sıcaklar geliyor! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili dikkat çeken hamle Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili dikkat çeken hamle Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Çalışmalar sonuç verdi: Marmara'nın devleri sadece 2 saatte yakalandı Çalışmalar sonuç verdi: Marmara'nın devleri sadece 2 saatte yakalandı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... O vakfa 6,7 milyar TL'lik kaynak Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... O vakfa 6,7 milyar TL'lik kaynak Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı PKK'lı terörist için anmaya izin verilmesi istenen Vali istifa etti! PKK'lı terörist için anmaya izin verilmesi istenen Vali istifa etti!
Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem! Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem! Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Tam 5 tonluk mide bulandıran operasyon: Peynir diye bakın ne yedireceklerdi! Tam 5 tonluk mide bulandıran operasyon: Peynir diye bakın ne yedireceklerdi! 16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! 16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi