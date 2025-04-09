Altın fiyatlarında ibre yeniden yön değiştirdi!

ABD Başkanı Trump'ın ek vergi çılgınlığıyla çalkalanan altın piyasası bugün de çalkantılı bir seyir izliyor. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın peş peşe kırdığı rekorların altından yaşadığı çöküş sonrası ibresini yeniden değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ek vergi kararlarının ardından Çin'in sessiz kalmayarak misilleme yapmasıyla bir anda karışan dünya piyasalarında çalkantılar devam ediyor.

ABD ile Çin arasında başlayan ekonomik gerilim sonrasında çalmaya başlayan küresel ekonomik kriz çanlarıyla altın fiyatları tepetaklak oldu.

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran ve zirveye doymayan altın fiyatları ticaret savaşlarında geri çekilmişti. Ancak dün doların zayıflaması ve Trump’ın tarifelerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

Ayrıca Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, altın fonlarına yapılan yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde son üç yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 3 bin dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise 3 bin 722 lira seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL'deki düşüşle birlikte gram altın fiyatı, günün ilk saatlerinde yüzde 2,3 oranında bir artış gösterdi. Çeyrek altın 6 bin 270 lira, Cumhuriyet altını ise 24 bin 990 liradan satılıyor. Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve gümrük tarifelerine dair gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilecek.

İşte saat 13:30 itibariyle altın fiyatları:

Ons altın: 3.041 Dolar

Gram altın: 3.721 TL

Çeyrek altın: 6.240 TL

Yarım altın: 12.480 TL

Cumhuriyet altını: 25.670 TL

Diğer yandan dövizde de son durum şöyle:

Dolar: 38,01 TL

Euro: 41,96 TL

Sterlin: 48,73 TL