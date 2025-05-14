Altın fiyatlarında korkulan oldu! Son bir ayın en düşük seviyesine indi

Yeni haftaya düşüşle başlayıp dün sabah yükselişe geçen ancak ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında yeniden geri çekilen altın fiyatları bugün de düşüş eğilimine devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin zirvedeki yatay seyri ise sürüyor. İşte Dolar, Euro, altın ve gümüş piyasalarında son durum...

2025 yılı başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvesine her gün bir yenisini ekleyen altın yeni haftaya sert bir düşüşle başlamıştı. Altında dünkü yükseliş de ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında durmuş ve altın yeniden yönünü düşüşe çevirmişti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi yüzde 2,4 seviyesinde ölçülürken mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi, aylık yüzde 0,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi. Altın fiyatlarında düşüş derinleşti Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın küresel politikalardaki değişikliklerle beraber yeniden düşüşe geçti. Ons altın 3 bin 175 dolara kadar gerilerken, gram altın son bir ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 955 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 2'yi buldu. Güncel altın fiyatları ve döviz kurları İşte 14 Mayıs 2025 saat 17:20 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum: Ons Altın 3 bin 183 Dolar'dan, gram altın 3 bin 974 TL'den, çeyrek altın 6 bin 601 TL'den, yarım altın 13 bin 203 TL'den, Cumhuriyet altını 27 bin 194 TL'den, gram gümüş 40,27 TL'den, Dolar/TL 38,73 TL'den, Euro/TL 43,45 TL'den, Sterlin/TL ise 51,56 TL'den işlem görüyor.