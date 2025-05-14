  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın fiyatlarında korkulan oldu! Son bir ayın en düşük seviyesine indi

Altın fiyatlarında korkulan oldu! Son bir ayın en düşük seviyesine indi

Altın fiyatlarında korkulan oldu! Son bir ayın en düşük seviyesine indi
Güncelleme:

Yeni haftaya düşüşle başlayıp dün sabah yükselişe geçen ancak ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında yeniden geri çekilen altın fiyatları bugün de düşüş eğilimine devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin zirvedeki yatay seyri ise sürüyor. İşte Dolar, Euro, altın ve gümüş piyasalarında son durum...

2025 yılı başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvesine her gün bir yenisini ekleyen altın yeni haftaya sert bir düşüşle başlamıştı. Altında dünkü yükseliş de ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında durmuş ve altın yeniden yönünü düşüşe çevirmişti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi yüzde 2,4 seviyesinde ölçülürken mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi, aylık yüzde 0,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Altın fiyatlarında düşüş derinleşti

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın küresel politikalardaki değişikliklerle beraber yeniden düşüşe geçti. Ons altın 3 bin 175 dolara kadar gerilerken, gram altın son bir ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 955 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 2'yi buldu. 

 

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 14 Mayıs 2025 saat 17:20 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın 3 bin 183 Dolar'dan,

gram altın 3 bin 974  TL'den,

çeyrek altın 6 bin 601 TL'den,

yarım altın 13 bin 203 TL'den,

Cumhuriyet altını 27 bin 194 TL'den,

gram gümüş 40,27 TL'den,

Dolar/TL 38,73 TL'den,

Euro/TL 43,45 TL'den,

Sterlin/TL ise 51,56 TL'den işlem görüyor.

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı Ünlü oyuncunun PKK ile ilgili yaptığı yorum ortalığı karıştırdı Kentin en büyük barajında kırmızı alarm: Su seviyesi yüzde 15'e düştü Kentin en büyük barajında kırmızı alarm: Su seviyesi yüzde 15'e düştü Dünyanın en fakir devlet lideri, ''saraysız başkan'' hayatını kaybetti! Dünyanın en fakir devlet lideri, ''saraysız başkan'' hayatını kaybetti! Terörsüz Türkiye sürecinde gerilim: Bakan Tunç'un o sözleri DEM Parti'yi rahatsız etti Terörsüz Türkiye sürecinde gerilim: Bakan Tunç'un o sözleri DEM Parti'yi rahatsız etti Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan ettikten sonra Ceyda Düvenci'nin paylaşımı olay oldu Güzel oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu Güzel oyuncu Fahriye Evcen yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var! Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var! Özel kursta kabus: Bıçak ve sopayla sınıfa girdi, 12 yaşındaki çocuğu döve döve hastanelik etti! Özel kursta kabus: Bıçak ve sopayla sınıfa girdi, 12 yaşındaki çocuğu döve döve hastanelik etti!
Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu Sadece tekneyle gidilebilen mahalle yıllar sonra yola kavuştu Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında! Üniversite hastanesinde skandal iddia: Profesör ve sekreteri gözaltında! Papa Marmara Bölgesi'nin sırrı için Türkiye'ye geliyor... Özel platform bile hazır! Papa Marmara Bölgesi'nin sırrı için Türkiye'ye geliyor... Özel platform bile hazır! Akaryakıtta zam yağmuru başladı: Bugün benzin yarın motorin... Akaryakıtta zam yağmuru başladı: Bugün benzin yarın motorin... Yine Survivor, yine Batuhan, yine İsmail ve yine kavga! Yine Survivor, yine Batuhan, yine İsmail ve yine kavga! İstanbul'da yer yerinden oynayacak: Galatasaray asıl bombayı şampiyonluk gecesi patlatacak İstanbul'da yer yerinden oynayacak: Galatasaray asıl bombayı şampiyonluk gecesi patlatacak Kötü haberi bizzat Erdoğan verdi: ''Bu sene sıkıntı yaşayacağız'' deyip o ürünleri açıkladı Kötü haberi bizzat Erdoğan verdi: ''Bu sene sıkıntı yaşayacağız'' deyip o ürünleri açıkladı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren Bengü 2 çocuğuyla gittiği deniz tatiliyle yazı getirdi Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında ilk Cumhurbaşkanlığı anketi! Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında ilk Cumhurbaşkanlığı anketi!