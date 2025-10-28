  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı

Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı

Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı
Güncelleme:

Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan düşüş trendi devam ediyor. Ons altın 4 bin 381 dolar ile zirveyi gördükten sonra yeniden 4 bin doların altına geriledi.

ABD ve Çin arasında yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydelmesinin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep azaldı. Haftaya kayıpla başlayan altın fiyatları bugün de düşüşünü sürdürüyor. Ons altın, iki hafta sonra 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi. 

Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına odaklandı. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.

Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Saat 10:30 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,94 TL
Euro: 48,89 TL
Sterlin: 55,99 TL

Ons altın: 3.933 Dolar
Gram altın: 5.324 TL
Çeyrek altın: 9.333 TL
Cumhuriyet altını: 38.506 TL

Gümüş: 62,81 TL

Bitcoin: 114.203 Dolar
Ethereum: 4.120 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni süreleri değişiyor Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni süreleri değişiyor İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi
Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı!