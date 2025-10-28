Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı

Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan düşüş trendi devam ediyor. Ons altın 4 bin 381 dolar ile zirveyi gördükten sonra yeniden 4 bin doların altına geriledi.

ABD ve Çin arasında yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydelmesinin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep azaldı. Haftaya kayıpla başlayan altın fiyatları bugün de düşüşünü sürdürüyor. Ons altın, iki hafta sonra 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına odaklandı. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak. Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Saat 10:30 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle: Dolar: 41,94 TL

Euro: 48,89 TL

Sterlin: 55,99 TL Ons altın: 3.933 Dolar

Gram altın: 5.324 TL

Çeyrek altın: 9.333 TL

Cumhuriyet altını: 38.506 TL Gümüş: 62,81 TL Bitcoin: 114.203 Dolar

Ethereum: 4.120 Dolar Haber3.com Haber Merkezi