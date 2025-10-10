Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın psikolojik eşiğin altına indi

  1. Anasayfa
Ağustos ayından bu yana aralıksız yükselerek tarihinin en hızlı rallisine imzasını atan altın fiyatları, Gazze'den gelen ateşkes anlaşması kararı sonrasında hızla geri çekilerek psikolojik eşiğin de altına indi.

 

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyrini sürdürürken Ağustos ayından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları da her gün yeni bir rekora imzasını atarken, Gazze'den gelen ateşkes anlaşmasıyla birlikte sert bir şekilde geri çekildi.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın son 2 aydır tarihinin en hızlı rallisine imzasını atarak Çarşamba günü 4 bin 59 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, Gazze'den gelen ateşkes anlaşması haberi sonrasında yüzde 3'e yakın değer kaybı yaşadı. Ons altında yaşanan sert düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın gece saatlerinde 5 bin 290 liraya kadar geriledi. Dün 5 bin 456 liraya yükselerek rekor kıran gram altın, ateşkes sonrası kısa sürede 166 lira düştü.

Kapalı Çarşı'da ise fiyat farkı devam ediyor. Gram altın kapalı çarşıda 5 bin 668 lirada bulunuyor.

Analistler, İsrail-Hamas ateşkes süreci ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor. Piyasa analistleri ve uluslararası finans kuruluşları Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin gelecek pozitif haber akışının küresel piyasalardaki risk algısını azaltmasını beklerken, ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler ile jeopolitik risklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını açıkladı.

Hem Türk uzmanlar hem de uluslarası finans kuruluşları ara ara geri çekilmeler yaşansa da altının rekor serisine devam etmesini ve 6 bin TL seviyesinin de üstüne çıkabileceğine işaret ediyor.  ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için altın fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtmişti. Öte yandan Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü açıklamıştı.

Saat 10:00 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,82 TL
Euro: 48,40 TL
Sterlin: 55,61 TL

Ons altın: 3.969 Dolar
Gram altın: 5.343 TL
Çeyrek altın: 9.274 TL
Cumhuriyet altını: 38.119 TL

Gümüş: 67,23 TL

Bitcoin: 121.435 Dolar
Ethereum: 4.326 Dolar

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası altın almak isteyen kuyumcudan eli boş döndüAltın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası altın almak isteyen kuyumcudan eli boş döndüHaber

 

