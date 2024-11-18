  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın fiyatlarında sert hareket: İbre yeniden yön değiştirdi

Altın fiyatlarında sert hareket: İbre yeniden yön değiştirdi

Altın fiyatlarında sert hareket: İbre yeniden yön değiştirdi
Güncelleme:

Peş peşe rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle son 3,5 yılın en kötü haftasını geçirmişti. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeni haftaya yeni haftaya yükselişle başladı. Dövizin ise TL karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Hem döviz hem de değerli metallerde piyasalar yeni haftaya hareketli başladı.

ABD'de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının enflasyonist etki yaratma tehdidiyle geçtiğimiz hafta yüzde 4,57 değer kaybıyla son 3,5 yılın en kötü haftasını geçiren altın yeni haftaya yükselişle başladı.

ABD dolarının değerini bir sepet para birimi karşısında ölçen dolar endeksi de iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına sebep olmuştu.

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verilerin alt kalemlerinden alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor. Öte yandan, ülkede perakende satışlar da yüzde 0,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Güne 34,46 TL'den başlayan Dolar 34,53 TL'den,

36,37 TL'den başlayan Euro 36,47 TL'den,

43,58 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,61 TL'den,

22,32 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,27 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 586 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 598 Dolar'dan,

2 bin 863 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 883 TL'den,

4 bin 892 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 963 TL'den,

20 bin 121 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 396 TL'den,

33,99 TL'den başlayan Gümüş 34,27 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 91 bin 359 Dolar'dan başlayan Bitcoin 89 bin 807 Dolar'dan,

3 bin 130 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 58 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 71,11 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,23 Dolar'dan işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mike Tyson ve Jake Paul'un boks maçına damga vuran güzel Mike Tyson ve Jake Paul'un boks maçına damga vuran güzel Dev bankanın 2025 yılı asgari ücret tahmini belli oldu Dev bankanın 2025 yılı asgari ücret tahmini belli oldu İstanbul'da okul servisinde vahşet İstanbul'da okul servisinde vahşet Türkiye'de en çok satan SUV modelleri açıklandı Türkiye'de en çok satan SUV modelleri açıklandı Demokrat Parti'de çifte istifa: Meclis'te sandalye sayısı 1'e düştü Demokrat Parti'de çifte istifa: Meclis'te sandalye sayısı 1'e düştü Görüntüler güvenlik kamerasından: 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırıldı Görüntüler güvenlik kamerasından: 12 robot, başka bir robot tarafından kaçırıldı İşte Adnan Oktar'ın boğazdaki eski villasının son hali İşte Adnan Oktar'ın boğazdaki eski villasının son hali İstanbul'da şoke eden kuyumcu soygunu İstanbul'da şoke eden kuyumcu soygunu Yenidoğan çetesi davası başladı: Sanık hemşire kirli oyunları itiraf etti Yenidoğan çetesi davası başladı: Sanık hemşire kirli oyunları itiraf etti DEM Partili başkanlara ''terör'' gözaltısı DEM Partili başkanlara ''terör'' gözaltısı
İki teğmene daha tebligat İki teğmene daha tebligat Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Nihat Doğan'dan Hülya Avşar için olay itiraf Nihat Doğan'dan Hülya Avşar için olay itiraf MHP'de sürpriz istifa MHP'de sürpriz istifa Hava daha da soğuyacak: Sağanak yağış ve kar geliyor! Hava daha da soğuyacak: Sağanak yağış ve kar geliyor! 15 dk şarjla 510 km, full şarjla 800 km yol giden elektrikliye hücum! 15 dk şarjla 510 km, full şarjla 800 km yol giden elektrikliye hücum! Konut kiralarında ev sahiplerinin yeni kiralama yöntemi bu oldu Konut kiralarında ev sahiplerinin yeni kiralama yöntemi bu oldu Asrın felaketinde yıkılan binanın temellerinin altında dikkat çeken bir yapı keşfedildi Asrın felaketinde yıkılan binanın temellerinin altında dikkat çeken bir yapı keşfedildi Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt