Altın fiyatlarında sert hareket: İbre yeniden yön değiştirdi

Peş peşe rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşle son 3,5 yılın en kötü haftasını geçirmişti. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeni haftaya yeni haftaya yükselişle başladı. Dövizin ise TL karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Hem döviz hem de değerli metallerde piyasalar yeni haftaya hareketli başladı.

ABD'de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının enflasyonist etki yaratma tehdidiyle geçtiğimiz hafta yüzde 4,57 değer kaybıyla son 3,5 yılın en kötü haftasını geçiren altın yeni haftaya yükselişle başladı.

ABD dolarının değerini bir sepet para birimi karşısında ölçen dolar endeksi de iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına sebep olmuştu.

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verilerin alt kalemlerinden alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor. Öte yandan, ülkede perakende satışlar da yüzde 0,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Güne 34,46 TL'den başlayan Dolar 34,53 TL'den,

36,37 TL'den başlayan Euro 36,47 TL'den,

43,58 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,61 TL'den,

22,32 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,27 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 586 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 598 Dolar'dan,

2 bin 863 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 883 TL'den,

4 bin 892 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 963 TL'den,

20 bin 121 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 396 TL'den,

33,99 TL'den başlayan Gümüş 34,27 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 91 bin 359 Dolar'dan başlayan Bitcoin 89 bin 807 Dolar'dan,

3 bin 130 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 58 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 71,11 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,23 Dolar'dan işlem görüyor.