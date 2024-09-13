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Altın fiyatlarında yeni rekor; Dolar ve Euro da zirvede

Altın fiyatlarında yeni rekor; Dolar ve Euro da zirvede
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ABD'den gelen enflasyon verileri piyasaların ateşini yükseltti. Özellikle altın ve gümüş hızlı yükseldi ve rekor seviyeler peş peşe geldi. Dolar ve Euro ise TL karşısında zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ederken, altının ons fiyatı ABD'de açıklanan verilerin ardından değişen Fed beklentilerinin etkisiyle 2.542 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.

Eylül ayına düşüş ivmesiyle başlayan altın fiyatları, ABD'de açıklanan verilerin ardından yeniden yükselişe geçti.

Fed'in önümüzdeki hafta büyük bir faiz indirimi yapmasına yönelik beklentileri zayıflattı.

Ancak piyasalar yıl genelinde Fed'in 100 puana kadar faiz indirimi yapabileceğini fiyatlamaya başladı. Bu durum ise sabit getirisi olmayan altın fiyatlarının yükselişine hız kazandırmasına yol açtı.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Güç kaybeden istihdam piyasası ve ekonomik büyüme verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından zayıflamaya devam etti.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizinde indirimin gitmesinin ardından alıcılı bir seyir hakim oldu.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, başta Japon yeni olmak üzere bölgedeki yerel para birimlerinin değer kazancı pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,97 TL'den başlayan Dolar 33,94 TL'den, 

37,68 TL'den başlayan Euro 37,66 TL'den, 

44,72 TL'den başlayan Sterlin 44,57 TL'den, 

24 TL'den başlayan Japon Yeni ise 24,16 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,94 TL'den, Euro 37,52 TL'den, Sterlin 44,43 TL'den, Japon Yeni ise 24,93 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 567 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 568Dolar'dan, 

2 bin 801 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 800 TL'den, 

4 bin 598 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 617 TL'den, 

18 bin 904 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 996 TL'den, 

32,74 TL'den başlayan Gümüş ise 32,72 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 520 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 748 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 560 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 861 TL'den, Gümüş ise 31,43 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 888 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 949 Dolar'dan, 

2 bin 357 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 356 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,39 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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