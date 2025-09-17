Altın fiyatlarındaki rekor rallisi sonrası İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin

Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, bir yandan ortadoğudaki savaş ortamı diğer yandan ise ABD Merkez Bankası FED'in faizleri indireceğine dair beklenti nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı.

Altın fiyatları hem Filistin topraklarını kana bulayan İsrail'in Gazze'ye başlattığı işgal harekatının hem de ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı politika faiz kararı beklentisiyle uçuşa geçti.

Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin canlanmasından destek bulan altın fiyatları rekorla başladığı yeni haftada zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Son 3 haftadır yükselişini aralıksız sürdüren altında ons altın 3 bin 700 dolara, gram altın da 4 bin 913 liraya kadar yükseldi.Tabela kurlarında yaşanan yükselişin ortasında Kapalıçarşı’da yaşanan artış ise daha sert oldu.

Bankalararası piyasada yüzde 0,50 yükselen gram altın, Kapalıçarşı’da yüzde 1,39 artışla 5 bin 3 liraya çıktı. Böylelikle fiziki piyasa ve tabela kuru arasındaki makas yeniden 90 liraya ulaştı.

Hem spot hem de vadeli işlemlerde yüzde 40'tan fazla değer kazanırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) zayıflayan işgücü piyasasını dengelemek için uzun vadeli bir faiz indirimi serisine zorlanacağı beklentileriyle dolar değer kaybetti.

Fed'in faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle rekor seyrine devam eden altın fiyatlarında ons altının 3.700 doları aşması bekleniyor. Fed Aralık ayından bu yana ABD'deki temel kredi faiz oranlarını yüzde 4.25-4.5 aralığında sabit tutmuştu.

Ancak finansal analistler aynı zamanda FED'te gelecek "yumuşak" bir açıklamanın ardından altın fiyatlarının sert bir düzeltme yapabileceği konusunda da yatırımcıalrı uyarıyor.

Ekol TV yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş altın ile ilgili değerlendirmelerinde yatırımcıları uyararak altın fiyatlarındaki yeni tahminlerini açıkladı.

"5 bin TL psikolojik direnç. O 4500 lirayı çok hızlı kırdı. Artık 4998 - 5 bin lira diyebiliriz gram altına" ifadelerini kullanan İslam Memiş, "Piyasaların yüzde 96 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Ama onun öncesinde İsrail'in Gazze kuşatması başladı. Jeopolitik gerilim tırmanıyor. Dolayısıyla jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını yükseldi. Hem Fed var hem Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim var. Dolayısıyla altın fiyatları bu yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor." dedi.

Altında bir teknik düzeltmenin yakın olduğunu belirten İslam Memiş, "son iki haftadır altın yatırımcıları altın almak için fırsat kolluyorsa bence bu hafta altın almak için uygun bir vakit değil. Biraz yatırımcının kendine vakit tanıması lazım. O kar satışlarını beklemesi lazım. Yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir kar satışıyla karşı karşıya kalabiliriz altın fiyatlarında" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası FED'in politika faiz kararının beklenmesini gerektiğini belirten İslam Memiş, "altın fiyatlarında yaşanabilecek geri çekilmeyle birlikte o zaman alım fırsatlarının olduğunu söyleyebiliriz ama şu anda altın almak için bence doğru bir zaman değil" dedi.

İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşün yüzde 5 - 6 civarında bir sınırlı bir geri çekilme olmasını beklediğini belirterek altının bu düzeltmenin ardından Kasım ayına kadar yükseliş trendini sürdürebileceğini söyledi.

Elinde altın olanlara seslendi

Elinde altın bulunduran yatırımcıya seslenen İslam Memiş, "eğer nakde ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksanız, araba almayacaksanız beklemeye devam edin. Ama bu hafta ya da önümüzdeki hafta ev almak için, araba almak için bir fırsat kolluyordunuz, altın fiyatların yükselmesini bekliyordunuz, bence fırsat, bunları değerlendirmek lazım." dedi.

İslam Memiş Gram altında yıl sonu tahminini açıkladı

"Artık gram altın tarafında yıl sonu 5200 TL seviyesinin önü açılmış oldu" ifadelerini kullanan İslam Memiş, "artık dolardan da destek alan bir gram altın görmeye devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar 4500 - 4750 rakamları vardı. Çabucak kırıldı ve dolayısıyla da 5200 lira seviyesinde artık kapısı açıldı. Yıl sonu rakamları 5200 lira seviyesi olursa bizim için artık şaşırtıcı olmaz. Yani trend yukarı." dedi.

Döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum

Saat 12:00 itibariyle piyasalardaki son durum ise şöyle:

Ons altın: 3.665 Dolar

Gram altın: 4.867 TL

Çeyrek altın: 8.206 TL

Cumhuriyet altını: 33.753 TL

Gram gümüş: 55,30 TL

Diğer yandan döviz kurlarındaki hareketlilik de sürüyor. Buna göre;

Dolar 41,29 TL'den, Euro 48,98 TL'den, Sterlin ise 56,38 TL'den işlem görüyor.