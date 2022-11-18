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Altın fiyatlarındaki yükseliş neden durdu ?

Altın fiyatlarındaki yükseliş neden durdu ?
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Yeni haftaya yeni rekorlarla başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş yerini zirvedeki yatay seyre bırakmıştı. Artan resesyon ve enflasyon endişelerinin gölgesinde altın fiyatlarının neden baskılandığı da belli oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle altın fiyatlarında oynaklık devam ederken altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1.057 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,7 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.053 liradan tamamladı.

FİTCH BEKLENİYOR

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

 

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