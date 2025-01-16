Altın fiyatlarından bir rekor daha

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında kritik eşik aşıldı ve yeni bir rekor geldi.

Altın fiyatları için kritik öneme sahip olan ABD enflasyon verileri açıklandıktan sonra altın fiyatları yeni güne yeni bir rekorla başladı.

Altın yatırımcıları uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen aylık enflasyon verileri ve Gazze'den gelen ateşkes haberleri, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici oldu. Bu gelişmeler, yatırımcıların altın talebini artırmasına ve piyasada yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi de yüzde 2,9 seviyesinde ölçülürken kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artış gerçekleşmişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,2 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi. Amerika'da dün açıklanan üretici enflasyonu verisi ise aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 artış göstererek beklentilerin altında kalmıştı.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 74 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 71 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle son bir ayın zirvesine çıktıktan sonra, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberlerinin etkisiyle şu sıralarda negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 35,47 TL'den, Euro 36,59 TL'den, Sterlin 43,36 TL'den, Japon Yeni ise 22,78 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 693 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 71 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 28 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 623 TL'den, Gümüş ise 35,08 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 99 bin 809 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 380 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 81,35 Dolar'dan işlem görüyor.