Altın gaza bastı, gümüş fiyatları resmen çıldırdı! Rekorlar peş peşe geldi

Jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte haftaya yükselişle başlayan altın ve gümüş, bir kez daha rekor tazeledi. Gümüş fiyatındaki yükseliş yüzde 10'a ulaştı.

Altın fiyatları, jeopolitik belirsizliklerin artması, merkez bankalarının altın alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihi nedeniyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Haftanın ilk işlem gününe 4 bin 985 dolardan başlayan ons altın, 5 bin 111 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 7 bin 129 TL ile rekor tazeledi.

Gümüş fiyatları ise altına göre daha sert yükseldi. Güne 103,44 dolardan başlayan ons gümüş, 112,41 dolar ile rekor kırdı. Gram gümüş 156 lira 80 kuruşa kadar yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını çarşamba günü TSİ 22.00’de açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti, Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,5 ila 3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde.

Faizin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Piyasalarda son durum

Saat 19.00 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,36 TL Euro 51,61 TL Sterlin 59,49 TL Ons Altın 5.093 Dolar Gram Altın 7.102 TL Çeyrek Altın 11.912 TL Cumhuriyet Altını 49.009 TL Gram Gümüş 156,46 TL Bitcoin 87.597 Dolar Ethereum 2.903 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi