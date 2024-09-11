Altın hızlı yükseldi, Dolar ve Euro yeni rekorun eşiğinde

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de bugün açıklanacak olan tüketici enflasyonu verilerine odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor.

ABD'de cuma günü yayınlanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faizleri 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceğini kestirmeye çalışıyorlar. Fed faiz vadeli kontratları gerilerken 50 baz puan faiz indirimine yüzde 33 olasılık veriliyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,06 TL'den, Euro 37,66 TL'den, Sterlin 44,65 TL'den, Japon Yeni ise 24,16 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,05 TL'den, Euro 37,60 TL'den, Sterlin 44,61 TL'den, Japon Yeni ise 23,85 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 520 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 760 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 565 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 781 TL'den, Gümüş ise 31,29 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 507 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 745 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 562 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 758 TL'den, Gümüş ise 31,17 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 56 bin 300 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 326 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 69,59 Dolar'dan işlem görüyor.