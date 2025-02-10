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Altın rekora doymadı... Trump’ın tehdidi fiyatları bir kez daha uçurdu...

Altın rekora doymadı... Trump’ın tehdidi fiyatları bir kez daha uçurdu...
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Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın hem yeni rekorlara hem de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor... ABD Başkanı Trump'ın tarife tehdidi sonrasında altın yeni bir rekorun eşiğine geldi... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi uygulayacağını duyurması piyasaları bir kez daha alevlendirdi.

Uzun bir süredir zirvedeki seyrini sürdüren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, yeni haftaya da yeni bir zirvenin eşiğinde başladı.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurmuş ve Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını belirtmişti.

Öte yandan küresel piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 36,03 TL'den başlayan Dolar 36 TL'den,

37,21 TL'den başlayan Euro 37,20 TL'den,

44,72 TL'den başlayan Sterlin 44,70 TL'den,

23,78 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,70 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 887 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 887 Dolar'dan,

3 bin 343 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 355 TL'den,

5 bin 484 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 562 TL'den,

22 bin 572 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 22 bin 897 TL'den,

37,12 TL'den başlayan Gümüş ise 37,34 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında

Güne 97 bin 50 Dolar'dan başlayan Bitcoin 97 bin 822 Dolar'dan,

Ethereum ise 2 bin 650 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,04 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,36 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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