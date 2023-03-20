  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın rekora doymuyor! Dolar 19 TL'ye demir attı

Altın rekora doymuyor! Dolar 19 TL'ye demir attı

Altın rekora doymuyor! Dolar 19 TL'ye demir attı
Güncelleme:

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısındaki yükseliş trendini hızlandıran döviz ve değerli metaller yeni haftaya da kritik seviyede başladı. Dolar kuru 19 TL'ye kurulan barajı aşarken, geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın da yine zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 27 bin 533 Dolar'dan, Ethereum ise 1.760 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 72,23 Dolar'dan işlem görüyor.  

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e bomba gibi düşen iddia
Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler: ''Ayıptır ya !''
Kızılay Başkanı Kınık'ın Recep İvedik paylaşımı tepki çekti, Tweet'i sildi
Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ekonomi stratejisini açıkladı
Kahramanmaraşlı depremzedenin elindeki ''şey'' tüm Türkiye'yi ağlattı
Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
Şanlıurfa'daki selzede sayısı açıklandı
20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin
İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var