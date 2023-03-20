Altın rekora doymuyor! Dolar 19 TL'ye demir attı

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi yeni haftada da devam ediyor.

Piyasalar yeni haftaya başta ABD Merkez Bankası FED ve İngiltere, Japonya, Kanada, Avrupa, Fed ve İsviçre Merkez Bankaları'nın koordineli olarak attığı dolar adımıyla başladı. Dev merkez bankaları 2008 yılı finansal krizi sırasında devreye alınan kararı bugün itibariyle yeniden uygulamaya başladı ve finans piyasalarına güven vermek amacıyla, Amerikan doları akışını artırdı. FED’in swap hattı üzerinden sağlayacağı dolar likiditesi artırımı, bugün işlemeye başladı. İngiltere, Japonya, Kanada, Avrupa, Fed ve İsviçre Merkez Bankaları koordine bir şekilde “likidite karşılığının artırılacağını” ortak bir açıklama ile dünya kamuoyuna duyurdu.

Devreye sokulacak sistemle, örneğin İngiliz bankaları, açık piyasa yerine direkt olarak İngiltere Merkez Bankası’na başvurarak, FED üzerinden borçlanabilecek. Aynı sistem euro bölgesi, Kanada, Japonya, İsviçre ve ABD bankaları için de geçerli olacak. Bu sistem, 2008 finans krizi sırasında uygulanmaya başlanmıştı. Covid sürecinde de uygulamaya konulan sistemin “en azından Nisan sonuna dek” devrede olacağı belirtiliyor. TCMB'nin yıl sonu Dolar ve enflasyon beklentisi

TCMB mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 31,63 artış göstereceğini öngördü. TCMB'nin anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 19,01 TL 'den, Euro 20,29 TL 'den, Sterlin 23,17 TL 'den, Japon Yeni ise 14,43 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 19 TL'den, Euro 20,22 TL'den, Sterlin 23,10 TL'den, Japon Yeni ise 14,42 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Ons altın 1.975 Dolar 'dan, Gram altın 1.207 TL 'den, Çeyrek altın 1.941 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.986 TL 'den,

Gram Gümüş ise 13,65 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.963 Dolar'dan, Gram altın 1.210 TL'den, Çeyrek altın 1.928 TL'den, Cumhuriyet altın 7.935 TL'den, Gram Gümüş ise 13,59 TL'den fiyatlanmıştı.