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Altın sert yükseldi; dolar ve euro da takipte!

Altın sert yükseldi; dolar ve euro da takipte!

Yeni haftaya yükselişle başlayan piyasalarda altının gramı 800 TL'yi aştı. Dolar ve euro da zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Cumartesi günü açıkladığı "yeni enflasyonla mücadele" paketine, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimine ve altın yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için atılan adımlara piyasaların vereceği tepki merakla bekleniyordu.

Yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandırılacağını belirten Nebati, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz" ifadelerini kullanmış ve sistemin nasıl çalışacağını anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Ukrayna-Rusya gerilimi de yakından takip edilecek gündem maddeleri olacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında BAE ile 12 anlaşma imzalanması bekleniyor.

Yurtiçinde bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, yeni haftanın başlangıcında da fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor.

 Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu kaydederek, haftanın devamında yoğunlaşan veri takviminin de varlık fiyatları için önem arz ettiğini bildirdi.

İşte peş peşe gelen bu iki açıklamaya piyasaların tepkisi belli oldu: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,60 TL'den, Euro 15,40 TL'den, Sterlin ise 18,40 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,51 lira, avronun satış fiyatı ise 15,32 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.863 dolara yükselen altında, gram altın 806/814, çeyrek altın 1.308/1.336, Cumhuriyet altını ise 5.385/5.446 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 683, Ethereum 2 bin 949 dolardan işlem görüyor.

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 MERKEZ BANKASININ YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yıl sonu dolar beklentisi 16,13 TL'den 16,04 TL'ye düştü. Açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,85 TL ve 16,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

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