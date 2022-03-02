Altın uçtu, dolar 14 TL'yi aştı! Piyasalar yanıyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatıyla hareketlenen piyasalarda altın fiyatları yeni bir rekora koşuyor. İşte TÜİK'in yarın açıklayacağı Şubat ayı enflasyon rakamları öncesinde, dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı sürdükçe piyasalardaki gerilim de artıyor. Ancak Türkiye gibi kırılgan piyasa ortamlarında durum daha da endişe verici boyuta geçti.

Özellikle 2021 yılını rekor üstüne rekorla kapattıktan sonra yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında zirvede ama yatayda seyrini sürdüren döviz ve altın fiyatları Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla geriliyor.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, yeniden 14'ün üzerine tırmandı. Dolar/TL, geçen hafta 13,78 seviyesine kadar geriledikten sonra yeni haftaya yüzde 2’den fazla yükselerek 14,10 civarında başlamıştı.

Yurt içinde şubat ayı dış ticaret verileri dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın risk algısını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini bildirdi.

İşte Türkiye'de yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri öncesinde piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,93 TL'den başlayan Dolar 14,07 TL'den, 15,59 TL'den başlayan Euro 15,67 TL'den, 18,64 TL'den başlayan Sterlin ise 18,82 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,9600 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5510 lira olmuştu.

Rus rublesi değer kaybediyor

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı. Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu. Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

Altın ve gümüş

Onsu 1.940 dolar olan altında, gram altın 875/876 çeyrek altın 1.408/1.409 Cumhuriyet altını ise 5.793/5.794 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,35 TL'den fiyatlanıyor.

Dolara Hazine freni mi ?

Öte yandan Türkiye’de 14 TL sınırında frenleyen dolar kuru için dün ilginç bir iddia gündeme taşındı. İddiaya göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın doları 14 barajında tutmak için geçen hafta kur politikasında en az 1,1 milyar dolar olmak üzere 4 milyar dolar civarında rezerv harcandığı iddia edildi.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 906, Ethereum 2 bin 976 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları sert yükseldi

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü. Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.