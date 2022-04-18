Altın uçtu! Gram altın 1.000 TL'ye koşuyor, Dolar ve Euro da yükselişte...

Piyasalar yeni haftaya alev alev başladı. Altın çok sert yükseldi, dolar ve Euro da takipte... İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü Ukrayna'yı işgal harekatının gölgesindeki piyasalar yeni haftaya endişelendiren bir yükselişle başladı.

Altın fiyatları tırmanışa geçerken, döviz de hükümetin kur korumalı TL mevduatı gibi kurduğu barajı zorlamaya başladı.

Merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaştırma hamlelerini hızlandırmasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının şiddetli bir şekilde devam etmesi, riskli varlıklardan kaçışı ve güvenli liman alımlarını hızlandırdı.

Öte yandan Fed’in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi son kez bir etkinlikte konuşacak olan Powell bu toplantıda, mayısta tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir. Powell daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceği mesajını vermişti. Enflasyonda 41 yıllık zirvenin görülmesinin ardından, Fed yetkilileri arasında daha hızlı faiz artışı olabileceği söylemleri artmaya başladı. Fed’in mart ayı toplantı tutanakları, çoğu üyenin 50 baz puanlık artıştan yana olduğunu gösterse de Rusya-Ukrayna savaşının etkisi görüşlere de yansıdı. Şubat ayında başlayan Rusya saldırısı sonrası ekonomide yaşanan global belirsizlik, Fed üyelerinin 25 puanlık ‘temkinli’ indirimi tercih ettiğini gösterdi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,62 TL'den başlayan Dolar 14,65 TL'den, 15,80 TL'den başlayan Euro 15,82 TL'den, 19,08 TL'den başlayan Sterlin ise 19,07 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6300 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8200 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.992 dolar olan altında, gram altın 937/938 TL, çeyrek altın 1.508/1.509 TL, Cumhuriyet altını ise 6.208/6.209 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,19 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 872, Ethereum 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki krizin tırmanmasıyla Batılı devletler tarafından başlıca petrol ihracatçılarından olan Rusya'ya uygulanan yaptırımların ağırlaştırılacağı yönünde beklentiler nedeniyle küresel arzda görülen sıkışıklığa dair endişelerin artmasıyla yükseldi. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 113,20 dolara yükseldi.