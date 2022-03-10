Altın uçuşa geçti; dolar ve euro da takipte!

7'den 70'e herkesin gözünün çevrildiği piyasalarda dövizin ve değerli madenlerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatmış olduğu işgal harekatının piyasalara derin etkileri sürüyor. Savaş 2022 yılı için masadaki tüm ekonomik hesapları alt üst ederken Dolar küresel çapta yükselişini sürdürüyor. Tüm bu durumlar TL üzerindeki baskıları artırıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldi.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya-Ukrayna savaşında artan diplomasiye yönelik iyimserlikle toparlanma çabası öne çıkarken, bugün emtia fiyatlarının seyrinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'nin şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek.

İşsizlik rakamları açıklandı

Öte yandan iç piyasalarda beklenen işsizlik rakamları da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu. 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre işsizlik oranı yüzde 11,2 ile 3 milyon 794 bin kişi olmuştu.

Bu gelişmelerin gölgesinde işte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,67 TL'den başlayan Dolar 14,75 TL'den, 16,30 TL'den başlayan Euro 16,39 TL'den, 19,42 TL'den başlayan Sterlin ise 19,56 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.986 dolar olan altında, gram altın 939/940, çeyrek altın 1.510/1.511 Cumhuriyet altını ise 6.213/6.216 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,07 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 209 , Ethereum 2 bin 585 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları sert düştü

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.

Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.