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Altın uçuşa geçti, Dolar ve Euro zirvede

Altın uçuşa geçti, Dolar ve Euro zirvede
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ABD Merkez Bankası FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın peş peşe gelen faiz kararları sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, döviz de zirvedeki yerini koruyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini 4 yıl aradan sonra 50 baz puan indirimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün verdiği faiz kararı sonrasında piyasalardaki yüksek tansiyon devam ediyor.

Dün TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı PPK toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,07 TL'den başlayan Dolar 34,11 TL'den, 

38,07 TL'den başlayan Euro 38,07 TL'den, 

45,29 TL'den başlayan Sterlin 45,37 TL'den, 

23,99 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,68 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,04 TL'den, Euro 37,97 TL'den, Sterlin 45,22 TL'den, Japon Yeni ise 23,92 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 592 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 616 Dolar'dan, 

2 bin 841 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 867 TL'den, 

4 bin 706 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 779 TL'den, 

19 bin 350 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 652 TL'den, 

34,02 TL'den başlayan Gümüş ise 34,18 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 581 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 827 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 706 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 350 TL'den, Gümüş ise 33,87 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimiz ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 63 bin 957 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 236 Dolar'dan, 

2 bin 552 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 552 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,02 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,94 Dolar'dan işlem görüyor. 

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