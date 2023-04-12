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Altın uçuşa geçti; Dolar ve Euro'dan yeni zirve

Altın uçuşa geçti; Dolar ve Euro'dan yeni zirve
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Piyasalardaki tedirgin eden yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve arayışı tedirginlik yaratıyor. İşte 12 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalarda da endişe verilen seviyeler görülmeye devam ediyor. Yeni haftaya zirvede başlayan döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 29 bin 957 Dolar'dan, Ethereum ise 1.868 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 85,58 Dolar'dan işlem görüyor.  

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