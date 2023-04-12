Altın uçuşa geçti; Dolar ve Euro'dan yeni zirve

Piyasalardaki tedirgin eden yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve arayışı tedirginlik yaratıyor. İşte 12 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalarda da endişe verilen seviyeler görülmeye devam ediyor. Yeni haftaya zirvede başlayan döviz ve değerli metallerin zirve seyri devam ediyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Dünkü kapanışta Dolar 19,28 TL 'den, Euro 21,06 TL 'den, Sterlin 24,00 TL 'den, Japon Yeni ise 14,54 TL 'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Dolar 19,30 TL 'den, Euro 21,08 TL 'den, Sterlin 24,02 TL 'den, Japon Yeni ise 14,44 TL 'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Dünkü kapanışta Ons altın 2.000 Dolar'dan, Gram altın 1.240 TL'den, Çeyrek altın 2.091 TL'den, Cumhuriyet altın 8.597 TL'den, Gram Gümüş ise 15,47 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise; Ons altın 2.019 Dolar 'dan, Gram altın 1.253 TL 'den, Çeyrek altın 2.094 TL 'den, Cumhuriyet altın 8.615 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,77 TL 'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 29 bin 957 Dolar'dan, Ethereum ise 1.868 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 85,58 Dolar'dan işlem görüyor.