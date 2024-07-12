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Altın ve Euro rekor kırdı, Dolar yeni zirveye koşuyor

Altın ve Euro rekor kırdı, Dolar yeni zirveye koşuyor
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Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından piyasalar hareketlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanırken dövizin ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

ABD'de enflasyon beklentilerin atlında kaldı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi dün açıklandı. 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

Mayıs ayında yıllık artış yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşirken, haziran ayına yönelik piyasanın artış beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesinde ölçülmüştü.

Öte yandan tüketici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,1 düşüş yaşandı. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,1 artış gerçekleşmesi yönündeydi. Böylelikle enflasyon aylık bazda Mayıs 2020'den sonra ilk kez gerilemiş oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,02 TL'den, Euro 35,95 TL'den, Sterlin 42,77 TL'den, Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,82 TL'den, Euro 35,84 TL'den, Sterlin 42,42 TL'den, Japon Yeni ise 20,76 TL'den  işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 404 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 551 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 173 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 169 TL'den, Gümüş ise 32,71 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 415 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 549 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 165 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 9 TL'den, Gümüş ise 33,22 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 56 bin 895 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 51 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 85,65 Dolar'dan işlem görüyor  

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