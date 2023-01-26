Altın ve Euro uçuşa geçti; dolar barajda!

Piyasalarda ABD'den gelecek GSYİH rakamları öncesinde yükseliş hızlandı. Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken Dolar kuru da 18,80 barajını zorluyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Döviz ve altın fiyatları Fed'in faiz kararına yön verebilecek ABD ekonomik verileri öncesinde zirve seviyelerinden bir miktar gerilerken; yatırımcılar, bugün açıklanacak dördüncü çeyrek ABD GSYİH verilerini beklemeye başladı.

Bu süreçte Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Japonya'da yetkililer yenin dolar karşısındaki keskin değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip ettiğini dile getirmişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,80 TL'den, Euro 20,52 TL'den, Sterlin 23,32 TL'den, Japon Yeni ise 14,53 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,81 TL, Euro 20,47 TL, Sterlin 23,18 TL, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.945 Dolar'dan, Gram altın 1.176 TL'den, Çeyrek altın 1.891 TL'den, Cumhuriyet altını 7.780 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,42 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.930 Dolar'dan, Gram altın 1.167 TL'den, çeyrek altın 1.876 TL'den, Cumhuriyet altını 7.721 TL'den, gram gümüş ise 14,27 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Bitcoin 23 bin 159 Dolar'dan, Ethereum ise 1.615 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 86,02 Dolar'dan işlem görüyor.