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Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor

Altın ve Euro'nun ardından Dolar'dan da yeni rekor
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi devam ediyor. Dolar, Euro ve gram altın peş peşe yeni rekor seviyelere ulaştı. İşte 14 Nisan Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine tam 1 ay kala piyasalar alev aldı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller rekor üstüne rekor kırıyor. Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metaller gibi kripto para piyasaları da yükselişe geçti.

Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçen Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor geldi.

Seçim öncesinde piyasalar oldukça hareketli bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’un yükselişi, tahvil faizinde artış eğilimi ve ekonomi yönetiminin büyük bir titizlikle üzerinde durduğu kur ivmelenmesini devam ettiriyor.

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybederken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) son bir yılda yaptığı yüzlerce düzenlemeye yeni eklediği değişiklikler ile seçim gündemi takip ediliyor.

Piyasada aksini düşünenler olsa da seçimlerin ardından kim kazanırsa kazansın daha alışılagelmiş politikaların öne çıkacağı beklentisi arttı. Bu beklentiye rağmen seçimlere kadar kamu kontrollü politikalarda değişiklik beklenmiyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay son kez faiz artıracağını beklentisinin yatırımcılar arasında yaygınlık kazanmasından destek alarak yükselirken para politikasını sıkılaştırmayı durduran ülkelerin arasına Singapur da katıldı.

Fed vadeli işlemleri Fed'in Mayıs'ta yüzde 67 olasılıkla faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatlarken, sonrasında bir faiz artırımına hiç ihtimal verilmiyor, hatta yıl sonuna kadar 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimi bekleniyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 100.78 ile yaklaşık bir yılın dip seviyesini görmesinin ardından yüzde 0.13 düşüşle 100.84 seviyesine geriledi. Dolar endeksi, haftayı yüzde 1'in üzerinde düşüşle kapamaya hazırlanıyor. 

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 30 bin 707 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 737 Dolar'dan, 
2.112 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2.108 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 86,32 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,81 Dolar'dan işlem görüyor.  

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