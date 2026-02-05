Altın ve gümüş fiyatları baş döndürüyor: İbre yeniden aşağıya döndü

Altın ve gümüş fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine temkinli yaklaşımı ve ABD-İran zirvesi öncesi değerli metaller sert geri çekildi.

Tarihin en güçlü rallisini gerçekleştiren altın ve gümüş fiyatlarında sert dalgalanma devam ediyor.

Değerli metaller, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli davranacağına yönelik beklentiler ve ABD ile İran arasında yarın gerçekleşecek toplantı öncesinde düşüşe geçti.

Dolar endeksindeki yükseliş de yatırımcıların kıymetli metallere yönelimini azalttı.

Ons altın güne 4 bin 938 dolardan başlamasının ardından gün içinde en düşük 4 bin 790 dolar seviyesini test etti. Gram altın ise yeniden 7 bin lira seviyesinin altına geriledi.

Ons gümüş daha sert geri çekildi. Güne 87,48 dolardan başlayan gümüş, en düşük 73,55 dolar seviyesini gördü. Gram gümüş 103 liraya kadar düşüş yaşadı.

Bu haftanın başlarında altın, düşüş alımlarıyla desteklenerek yüzde 6'dan fazla yükselmiş ve 2008'den bu yana en büyük gün içi yükselişini kaydetmişti.

Piyasalarda son durum

5 Şubat Perşembe saat 14.45 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum: