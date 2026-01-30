Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni

Fed başkanlığına parasal genişlemeye karşı olan bir ismin getirileceği söylentileri, altın ve gümüş fiyatlarını tepetaklak etti. Altın fiyatları yaklaşık yüzde 10, gümüş fiyatları ise yüzde 19'luk düşüş kaydetti.

Yılbaşından bu yana rekora doymayan değerli metaller yönünü aşağı çevirdi. Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası'na sıkılaşma yanlısı bir başkan atanabileceği söylentileri üzerine çakıldı.

29 Ocak Perşembe günü 121,65 dolar ile rekor kıran gümüş, zirvesinden yaklaşık yüzde 19 düşerek 100 doların altına geriledi.

Ons altın ise 5 bin 598 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydeden ons altın 4 bin 943 dolara kadar geri çekildi.

Kapalıçarşıda'da 8 bin TL'yi aşan gram altının fiyatı en düşük 6 bin 914 lirayı gördü. Gram gümüş de gün içerisinde en düşük 132 lira 99 kuruşu test etti.

Altın fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte 2,5 trilyon dolar buhar oldu.

Fed Başkanı Kevin Warsh mı olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacak. Bu görevin eski Fed Başkanı Kevin Warsh'a verileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Kevin Warsh'ın parasal genişlemeye karşı olduğu biliniyor. Warsh’ın Fed başkanlığına getirilmesiyle birlikte faizlerin düşmeye başlaması beklenirken diğer yatırım araçlarına da doğrudan etkilerinin bulunması bekleniyor. Faiz indirimleriyle doların getirisinin azalacak olmasından dolayı paranın değerli metal ve hisse senetlerine kayması bekleniyor.

Piyasalarda son durum

30 Ocak Cuma saat 14.10 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,50 TL Euro 51,93 TL Sterlin 59,87 TL Ons Altın 5.110 Dolar Gram Altın 7.147 TL Çeyrek Altın 11.975 TL Cumhuriyet Altını 49.414 TL Gram Gümüş 141,84 TL Bitcoin 82.827 Dolar Ethereum 2.737 Dolar

