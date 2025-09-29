Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya çifte rekorla başladı

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları tarihinin en hızlı rallisine aralıksız devam ediyor. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, altın fiyatları da yeni haftaya çifte rekorla başladı. Altın ile birlikte gümüş fiyatları da tarihi zirvesini gördü.

Piyasalardaki zirve seyri aralıksız sürüyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kuru Türk Lirası karşısında zirvedeki yolculuğuna devam ederken emtia piyasasında altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.

Geçtiğimiz hafta 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine imzasını attı.

ABD hükümetinin kapanmasına yönelik endişelerle alevlenen altın fiyatları için uzmanlar tarihin en güçlü rallisinin bir süre daha devam etmesini beklediğiklerini açıklarken "kâr satışları" ile yaşanabilecek düşüşler için de uyardı. Hatırlanacağı gibi ABD hükümeti en son 2018 sonundan 2019 başına kadar 35 gün süreyle kısmen kapanmış, bu kapanmanın gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık 11 milyar dolar azalttığı hesaplanmıştı.

Öte yandan hem döviz hem de değerli metalller ABD Merkez Bankası FED'in ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin gülgesinde.

ABD'de bu hafta açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi merakla beklenirken, beklentinin altında kalacak bir artış rakamının istihdam piyasasında zayıflık sinyali vereceği ve altına olan talebi artıracağı değerlendiriliyor.

İşte saat 15:00 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 41,57 TL

Euro: 48,79 TL

Sterlin: 55,92 TL

Ons altın: 3.825 Dolar

Gram altın: 5.115 TL

Çeyrek altın: 8.545 TL

Cumhuriyet altını: 35.153 TL

Gümüş: 62,80 TL