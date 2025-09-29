  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya çifte rekorla başladı

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya çifte rekorla başladı

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya çifte rekorla başladı
Güncelleme:

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları tarihinin en hızlı rallisine aralıksız devam ediyor. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, altın fiyatları da yeni haftaya çifte rekorla başladı. Altın ile birlikte gümüş fiyatları da tarihi zirvesini gördü.

Piyasalardaki zirve seyri aralıksız sürüyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kuru Türk Lirası karşısında zirvedeki yolculuğuna devam ederken emtia piyasasında altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.

Geçtiğimiz hafta 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine imzasını attı. 

ABD hükümetinin kapanmasına yönelik endişelerle alevlenen altın fiyatları için uzmanlar tarihin en güçlü rallisinin bir süre daha devam etmesini beklediğiklerini açıklarken "kâr satışları" ile yaşanabilecek düşüşler için de uyardı. Hatırlanacağı gibi ABD hükümeti en son 2018 sonundan 2019 başına kadar 35 gün süreyle kısmen kapanmış, bu kapanmanın gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık 11 milyar dolar azalttığı hesaplanmıştı. 

Öte yandan hem döviz hem de değerli metalller ABD Merkez Bankası FED'in ekim ve aralık toplantılarında iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin gülgesinde.

ABD'de bu hafta açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi merakla beklenirken, beklentinin altında kalacak bir artış rakamının istihdam piyasasında zayıflık sinyali vereceği ve altına olan talebi artıracağı değerlendiriliyor. 

İşte saat 15:00 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 41,57 TL
Euro: 48,79 TL
Sterlin: 55,92 TL

Ons altın: 3.825 Dolar
Gram altın: 5.115 TL
Çeyrek altın: 8.545 TL
Cumhuriyet altını: 35.153 TL

Gümüş: 62,80 TL

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı Sahneleri de Türkiye'yi de terk etmişti... Eşinden boşanan Asena'nın sahnelere dönüşü olay oldu Sahneleri de Türkiye'yi de terk etmişti... Eşinden boşanan Asena'nın sahnelere dönüşü olay oldu 5,4 büyüklüğündeki depremi 3 gün önce bilmişti, şimdi de başka bir noktayı işaret etti 5,4 büyüklüğündeki depremi 3 gün önce bilmişti, şimdi de başka bir noktayı işaret etti Ekranların sevilen dizisinde izleyicinin tepkisini çeken hata Ekranların sevilen dizisinde izleyicinin tepkisini çeken hata Türkiye'de milyonlarca cep telefonunun fişi çekiliyor! 3 ay sonra kullanıma kapatılacak Türkiye'de milyonlarca cep telefonunun fişi çekiliyor! 3 ay sonra kullanıma kapatılacak Nejat İşler'le tartışıp ünlü oyuncuya kafa atan muhabirden yeni açıklama Nejat İşler'le tartışıp ünlü oyuncuya kafa atan muhabirden yeni açıklama Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kafaları karıştıran şüphe Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kafaları karıştıran şüphe Bakanlık'tan işe alım müjdesi: 18 bin personel alımı yapılacak Bakanlık'tan işe alım müjdesi: 18 bin personel alımı yapılacak AK Parti'deki istifa furyasının perde arkası ortaya çıktı AK Parti'deki istifa furyasının perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin seyyanen zammı büyük tepki çekecek! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin seyyanen zammı büyük tepki çekecek! Maçın hakemi yeni kuralı yanlış yorumladı, 90+5'teki gol bir kulübün yönetimini götürdü.. Maçın hakemi yeni kuralı yanlış yorumladı, 90+5'teki gol bir kulübün yönetimini götürdü.. Togg T10F'in ve Togg T10X'in Almanya satış fiyatı belli oldu Togg T10F'in ve Togg T10X'in Almanya satış fiyatı belli oldu Bülent Ersoy tek şartla mal varlığını bırakacağı kişiyi aradığını ilan etti! Bülent Ersoy tek şartla mal varlığını bırakacağı kişiyi aradığını ilan etti! 24 yaşındaki bir genç kadın yüksek sesle müzik dinlediği için katledildi! 24 yaşındaki bir genç kadın yüksek sesle müzik dinlediği için katledildi! Hülya Avşar kiracısıyla davalık olup yeni kirasını mahkemeye belirletti! Hülya Avşar kiracısıyla davalık olup yeni kirasını mahkemeye belirletti! Sosyal medyada aşka gelen Yeliz Yeşilmen filtrenin dozunu kaçırınca olanlar oldu Sosyal medyada aşka gelen Yeliz Yeşilmen filtrenin dozunu kaçırınca olanlar oldu Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bir il daha büyükşehir oluyor Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bir il daha büyükşehir oluyor Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı; geceye Saran ve Tedesco'nun sözleri damgasını vurdu Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı; geceye Saran ve Tedesco'nun sözleri damgasını vurdu CNN Türk canlı yayında Hande Fırat ile Melik Yiğitel birbirine girdi CNN Türk canlı yayında Hande Fırat ile Melik Yiğitel birbirine girdi