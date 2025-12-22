Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler

  1. Anasayfa
2025'in en çok getiri sağlayan yatırım araçlarından altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Yıla damgasını vuran değerli metaller haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. 

Ons altın 4 bin 420 dolara yükselirken, gram altın 6 bin 85 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Ons gümüş ise 69 doları aşarak tüm zamanların zirvesine yerleşti. Gram gümüş de 95 lira 64 kuruşu gördü.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes konusunda somut bir ilerleme sağlanamaması ve ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların değerli metallere yönelmesini destekliyor.

Saat 11:30 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar: 42,81 TL
Euro: 50,25 TL
Sterlin: 57,46 TL

Ons altın: 4.414 Dolar
Gram altın: 6.073 TL
Çeyrek altın: 9.864 TL
Cumhuriyet altını: 40.526 TL

Gram gümüş: 94,87 TL

Bitcoin: 89.878 Dolar
Ethereum: 3.054 Dolar

