Altın ve gümüş uçuşa geçti! Yeni rekor geldi

Piyasalar haftanın ikinci gününe de hareketli başladı. Başta dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de AK Parti iktidarından gelen "enflasyon düşecek" açıklamalarına rağmen piyasaların Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken bugün ABD'den gelen enflasyon verileri piyasalarda hareketliliğe yol açtı. ABD kasım ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 7,1’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde 0,1 arttı. Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Verilerin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolar düştü, altın ve euro yükseldi. Karar öncesi 1.788 dolar seviyesinde olan ons altın karar sonrası 1.816 dolara kadar çıktı. Altındaki günlük yükseliş yüzde 2’yi aştı. Gram altın ise 1089 TL’yi gördü.. Şimdi gözler FED'te Piyasalar yeni haftaya BDDK'nın bankaların döviz tutma yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle başlarken, gözler ABD Merkez Bankası FED'ten gelecek olan faiz kararında. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75’er baz puanlık faiz artışına giderek faizi 15 yılın zirvesine çıkarmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu gelişme piyasalarda pozitif tepki görürken, altın fiyatları yönünü yukarı çevirmişti. Eğer Fed beklendiği gibi faiz artış hızında yavaşlamaya giderse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararında olacak. Gram altın rekor tazeledi ABD enflasyon rakamlarının ardından rekor kıran gram altın 1.089 TL seviyesini aştı. Türkiye’nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında yumuşamaya gideceği beklentisi küresel bazda risk iştahını artırırken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,64 TL'den,

19,65 TL'den başlayan Euro 19,84 TL'den,

22,88 TL'den başlayan Sterlin 23,12 TL'den,

13,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,80 TL'den başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,6460 lira, euronun satış fiyatı ise 19,6870 lira olmuştu. Altın ve gümüş Güne 1.783 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.811 Dolar'dan,

1.068'TL'den başlayan Gram altın 1.086 TL'den,

1.178'TL'den başlayan Çeyrek altın 1.746 TL'den,

7.071'TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.184 TL'den,

13,54'TL'den başlayan Gümüş ise 14,23 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise



güne 17.175 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.776 Dolar'dan,

1.272 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.326 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 79,16 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 80,29 Dolar'dan işlem görüyor.