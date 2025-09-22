  1. Anasayfa
Altın ve gümüş yeni haftaya yeni bir rekorla başladı

Altın ve gümüş yeni haftaya yeni bir rekorla başladı
Güncelleme:

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altındaki yükseliş aralıksız devam ediyor. Altın fiyatları yeni haftaya da rekor tazeleyerek başladı.

ABD Merkez Bankası FED’in geçen haftaki faiz indirimi kararı öncesindeki yükseliş trendini sürdüren altın yeni haftada da zirvede.

Yenihaftanın ilk işlem gününde ons altın 3 bin 700 Dolar bandını aşarken, gram altın da 5 bin TL sınırına doğru ilerliyor.

ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz hafta faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. ABD Merkez Bankası Fed'in yılın ilk faiz indirimi kararı ile altının ons fiyatı 3 bin 707 doları gördü.

Üst üste beşinci haftalık yükselişini sürdüren altın, iç piyasada 4 bin 948 lirayı aştı. İç piyasada gram altın 4 bin 945 liradan, çeyrek altın 8 bin 136 liradan, yarım altın 16 bin 289 liradan, tam altın ise 32 bin 433 liradan satılıyor.

Yeni hafta boyunca piyasaların cuma günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası FED’in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin gölgesinde daha da yükselmesi bekleniyor.

İşte saat 15.00 itibariyle piyasadaki son durum:

Ons altın: 3.722 Dolar
Gram altın: 4.959 TL
Çeyrek altın: 8.277 TL
Cumhuriyet altını: 34.058 TL

Gram gümüş: 58,31 TL

Dolar/TL: 41,39 TL
Euro/TL: 48,78 TL
Sterlin/TL: 55,89 TL

