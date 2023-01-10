Altın yeni bir rekora koşuyor! Dolar ve Euro zirvede

Yeni yıla yükselişle başlayan piyasalar bu haftada yükselişini sürdürüyor. Dolar 19 TL sınırında, Euro 20 TL'yi aştı, gram altın da tarihi zirvesini gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda Fed'in para politikasında yavaşlamaya gitmesi beklentisinin artmasıyla piyasalardaki baskı artarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

Euro/dolar cuma günü ABD’de açıklanan verilerle birlikte başladığı rallisine dün de devam ederek son aylardaki en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi 7 ayın en düşük seviyesine geriledi: 2023 yılında düşüş beklentisi arttı.

ABD'den gelen ekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret ederek Fed'in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentilerini artırmasıyla dolar/TL rekor tazelerken, dolar endeksi ise yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yine de analistler, enflasyonun hala hedef aralığın oldukça üzerinde seyretmesi sebebiyle Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de sınırların yeniden açılması, yakıt talebi görünümünü olumlu etkileyerek brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmasına destek oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,77 TL'den,

20,17 TL'den başlayan Euro 20,16 TL'den,

22,86 TL'den başlayan Sterlin 22,85 TL'den,

14,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,21 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,7800 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1520 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

1.873 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.876 Dolar'dan,

1.130 TL'den başlayan Gram altın 1.132 TL'den,

1.818 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.821 TL'den,

7.479 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.492 TL'den,

14,25 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,28 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 17.211 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.249 Dolar'dan,

1.324 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.328 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,17 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,29 Dolar'dan işlem görüyor.