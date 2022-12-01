Altın yeniden tırmanışa geçti! Dolar ve Euro kritik sınırda

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller yılın son ayına da Türk Lirası karşısında yükselişle girdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün açıklanan Türkiye'nin büyüme verilerinin ardından ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell'in merakla beklenen açıklamasının ardından hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül dönemindeki performansı belli oldu. TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttı.

Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenlediği etkinlikte, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Fed, daha küçük faiz artışlarını aralık ayında başlatabilir." dedi. Son gelen enflasyon verisinin şaşırtıcı ve sevindirici olduğunu da belirten Powell, beklentilerin altında gelen enflasyon verisine rağmen hala faiz artırım politikalarının işe yaradığına ve enflasyonun kesin olarak düştüğüne ikna olmak için erken olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın ardından altın fiyatlarında bir ralli yaşandı. Bu rallinin ardından ons altın son üç ayın en yüksek seviyesine kadar çıkarken, gram altın ise 1.068 TL seviyesine kadar yükseldi. Powell'ın Washington'da yaptığı konuşmanın odak noktası ise, aralık ayındaki toplantıda daha küçük faiz artışına gidilebileceğini söylemesi oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün, doların satış fiyatı 18,62 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 19,33 lira olmuştu.

Yeni güne ise 18,62 TL'den başlayan Dolar 18,63 TL'den,

19,47 TL'den başlayan Euro 19,47 TL'den,

22,57 TL'den başlayan Sterlin 22,55 TL'den,

13,66 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,65 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.779 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.780 Dolar'dan,

1.065 TL'den başlayan Gram altın 1.066 TL'den,

1.713 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.715 TL'den,

7.051 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.054 TL'den,

13,38 TL'den başlayan Gümüş ise 13,65 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 17.142 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.118 Dolar'dan,

1.284 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.283 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 86,81 Dolar'dan işlem görüyor.